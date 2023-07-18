Фабричный майонез представляет серьезную опасность для здоровья. Диетолог Полина Жаркова отметила, что главной угрозой для организма являются трансжиры, которые часто содержатся в магазинном майонезе в виде модифицированных растительных жиров, заменяющих полезные липиды, сообщает «Мослента».

Регулярное потребление трансжиров может привести к повышению уровня "плохого" холестерина, или липопротеинов низкой плотности, в организме. Эти трансжиры могут повредить внутреннюю стенку кровеносных сосудов, вызывая хронические воспалительные процессы и способствуя набору лишних килограммов.

Кроме того, такие жиры могут стать причиной развития серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа. Поэтому рекомендуется ограничивать потребление майонеза с трансжирами и предпочитать более здоровые альтернативы для поддержания хорошего здоровья.