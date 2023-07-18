10 способов отказаться от сладкого без вреда для здоровья

Избыток сладкого в рационе очень вреден, поэтому его нужно потреблять дозированно. Также можно полностью отказаться от сахара.

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Food.ru составил 10 способов, как можно свести на «нет» потребление сладкого.

Сладости можно есть до обеда, потому что в это время организм быстрее перерабатывает сахар.

Также нужно отказаться от сладких напитков, в которых ничего, кроме пустых углеводов, не содержится.

Можно также убрать ритуалы, которые связаны с потреблением сладкого, например, долгие семейные чаепития.

Нужно тренировать и силу воли, отказываться от предложений булочек или пирожных в кафе.

Также рекомендуется найти хобби, которое не даст отвлекаться на перекусы, например, вязание или вышивание.

На завтрак нужно есть кашу, которая перебьёт тягу к сладкому и даст энергию на долгое время.

Нужно постараться избегать стрессов, потому что в моменты, когда нам грустно, мы хотим съесть что-то сладкое, что даст выброс дофамина.

Следует приучить себя к правильному и сбалансированному питанию, которое поможет отказаться от вредных вкусовых привычек.

Не следует потреблять много фруктов. Несмотря на их полезные свойства, они тоже имеют много быстрых углеводов.