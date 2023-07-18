10 способов отказаться от сладкого без вреда для здоровья
Избыток сладкого в рационе очень вреден, поэтому его нужно потреблять дозированно. Также можно полностью отказаться от сахара.
Food.ru составил 10 способов, как можно свести на «нет» потребление сладкого.
Сладости можно есть до обеда, потому что в это время организм быстрее перерабатывает сахар.
Также нужно отказаться от сладких напитков, в которых ничего, кроме пустых углеводов, не содержится.
Можно также убрать ритуалы, которые связаны с потреблением сладкого, например, долгие семейные чаепития.
Нужно тренировать и силу воли, отказываться от предложений булочек или пирожных в кафе.
Также рекомендуется найти хобби, которое не даст отвлекаться на перекусы, например, вязание или вышивание.
На завтрак нужно есть кашу, которая перебьёт тягу к сладкому и даст энергию на долгое время.
Нужно постараться избегать стрессов, потому что в моменты, когда нам грустно, мы хотим съесть что-то сладкое, что даст выброс дофамина.
Следует приучить себя к правильному и сбалансированному питанию, которое поможет отказаться от вредных вкусовых привычек.
Не следует потреблять много фруктов. Несмотря на их полезные свойства, они тоже имеют много быстрых углеводов.
Можно также обозначить себе материальный стимул, чтобы отказаться от сладкого – накопить денег, не тратя их на покупку шоколада или булочек.