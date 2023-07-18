Голодные игры: как сидеть на диете и всегда быть сытой

Не стоит испытывать постоянный дискомфорт, пытаясь похудеть.

© Womanhit

Диета всегда связана с ограничениями рациона. Закон расхода и сохранения энергии работает во всех «похудательных» системах питания, а значит, на диете приходится потреблять меньше калорий, чем расходуется. Именно из-за этого в погоне за стройной фигурой девушки чувствуют себя голодными, злыми и обессиленными.

Видео дня

Хотите исправить ситуацию? Воспользуйтесь лайфхаками от диетологов: простые приемы позволят чувствовать себя сытой, при этом не переедать и избавляться от лишних килограммов.

Разные вкусы

Так устроен наш мозг: за один прием пищи он жаждет получить разные вкусовые ощущения. Поэтому после вкусного обеда так хочется закусить шоколадкой, а после порции мороженого тянет на кусочек пиццы или котлетку.

Чтобы не переедать, старайтесь совмещать в одном приеме пищи все вкусы. Используйте приправы, добавляйте орехи и семечки, ищите необычные сочетания и совмещайте сладковатую рыбу с острым салатом или соленым гарниром.

Пейте воду

Во-первых, мозг часто путает сигналы о жажде и голоде, поэтому перед тем, как отправиться с визитом к холодильнику, выпейте стакан воды и подождите десять минут. Даже если голод не исчезнет, съедите вы заметно меньше.

Кстати, таким лайфхаком пользовалась Майя Плесецкая и многие другие балерины. Перед каждым приемом пищи они выпивали стакан воды, чтобы быстрее почувствовать сытость.

Ешьте овощи

Тарелка салата перед обедом или ужином заставит вас съесть почти в два раза меньше основного блюда. Овощи почти не имеют калорий, зато занимают большой объем в желудке и долго перевариваются, оставляя чувство сытости. Важно, чтобы овощи были не крахмалистыми и по-настоящему вам нравились.

Ищите новые сочетания, используйте специи и пряности, создавая изысканные блюда.

Больше белка

В идеальном рационе белковые продукты включены в каждый прием пищи. Именно они дарят чувство сытости и помогают оставаться энергичным долгое время. Согласна последним исследованиям, если вы начинаете день с белкового завтрака, риск переесть вечером заметно падает.

Старайтесь сочетать белок с клетчаткой. Такое сочетание заставит на несколько часов забыть о еде и перестать перекусывать.

Хрустите

Наш мозг воспринимает хрустящую еду, как аппетитную и вкусную. Поэтому многие так любят чипсы или сухарики. Замените их на яблоко, морковь, сельдерей и хрустите на здоровье.