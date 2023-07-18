В чем польза смузи из малины и клубники

Нутрициолог и онкопсихолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова рассказала, какие ягоды больше всего подходят для смузи.

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Лучше всего использовать для приготовления таких напитков малину и клубнику, сообщила она в разговоре с Life.ru.

По её словам, малина содержит кетон, который помогает предотвратить повышение уровня жира в организме.

«Клубника, в свою очередь, содержит флавоноиды — противовоспалительные антиоксиданты, замедляющие старение и защищающие от хронических заболеваний, в том числе и от рака», — отметила Мансурова.