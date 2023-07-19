Кардиолог рассказала о влиянии абрикосов на сердце

Асият Хачирова, врач-кардиолог и диетолог, рассказала о том, как употребление абрикосов влияет на сердце. Об этом сообщает радио Sputnik.

© Unsplash

Эксперт отметила, что в абрикосах действительно содержатся вещества, полезные для сердца, но фрукты не оказывают лечебного эффекта при наличии проблем. Так, например, в нем много калия и магния, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог также предостерегла от большого количества употребления фруктов. Из-за них может появиться лишний вес и сахарный диабет. Она рекомендовала употреблять не более 499 граммов фруктов ежедневно.

Абрикосов она посоветовала сократить до 100-150 граммов в день. Кроме того, Хачирова напомнила, что в сбалансирвоанном рационе фрукты и овощи присутствуют в соотношении 1:1.