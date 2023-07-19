Раскрыт необычный способ определить спелость арбуза

Блогерша с ником @michellebellexo раскрыла, как определить спелость арбуза. Видео, в котором она показала необычный способ выбрать ягоду, девушка опубликовала в TikTok.

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Когда блогерша не могла выбрать арбуз в супермаркете, ее муж поделился с ней секретом, с помощью которого можно определить его спелость.

По словам мужчины, полосы на спелой ягоде будут шириной в два сложенных вместе пальца — указательного и среднего.

«Думаю, об этом должны знать все», — обратилась она к пользователям сети.

Lenta.ru

В комментариях под видео зрители рассказали о способах, которыми они пользуются при выборе арбуза. «Нужно обращать внимание на большое желтое пятну внизу ягоды и яркость полос», «А мне всегда приходилось гуглить, чтобы не взять слишком "водяной" арбуз», «Нужно найти желтое пятно и постучать по нему. Звук должен быть глухой», — написали они.