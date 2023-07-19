Диетолог Королева назвала ягоду для снижения давления
Диетолог Маргарита Королева рассказала о ягоде, которая может способствовать снижению давления. Об этом сообщает издание "Москва 24".
По мнению эксперта, черная смородина помогает снижать давление и укреплять стенки сосудов. В ягоде много витаминов, в том числе С и РР, а также микроэлементов: магий, калий и марганец.
Благодаря такому составу употребление черной смородины способствует расслаблению сосудов и улучшенной проходимости крови через них. Это способствует снижению давления.
У смородины много других полезных свойств. В ней содержится большое количество растительной клетчатки, что благоприятно влияет на работу кишечника и поддерживает иммунитет.
Ранее сообщалось, что врачи объяснили, что означает разница давления на двух руках.
Рамблер: главные новости