Диетолог Маргарита Королева рассказала о ягоде, которая может способствовать снижению давления. Об этом сообщает издание "Москва 24".

По мнению эксперта, черная смородина помогает снижать давление и укреплять стенки сосудов. В ягоде много витаминов, в том числе С и РР, а также микроэлементов: магий, калий и марганец.

Благодаря такому составу употребление черной смородины способствует расслаблению сосудов и улучшенной проходимости крови через них. Это способствует снижению давления.

У смородины много других полезных свойств. В ней содержится большое количество растительной клетчатки, что благоприятно влияет на работу кишечника и поддерживает иммунитет.