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Салат с персиком и рукколой: рецепт летнего блюда для перекуса

Когда еще готовить легкие оригинальные блюда, если не летом?

Салат с персиком и рукколой: рецепт
© colorful_superfoodie

Рецепт салата с рукколой, персиком, рисом и козьим сыром, который приятно удивит ваши вкусовые рецепторы, – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Заправка:

  • 3 ст. л. яблочного уксуса;
  • 2 ст. л. сладкой горчицы;
  • 2 ст. л. масла канолы (или оливкового);
  • 2 ст. л. кленового сиропа;
  • 1 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота (или обычного);
  • 1/4 ч. л. острого перца.

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Салат:

  • 250 граммов риса басмати;
  • 2 нарезанных на четвертинки персика;
  • 120 граммов свежей рукколы;
  • 6 мелко нарезанных полосок бекона;
  • 1/2 стакана раскрошенного козьего сыра.

Приготовление

  1. Смешайте первые 6 ингредиентов – заправка готова.
  2. Сварите рис согласно инструкции на упаковке, немного охладите его.
  3. Выложите бекон на сковороду и жарьте на среднем огне, пока он не станет хрустящим (около 5-6 минут).
  4. Выложите персики на слегка смазанную маслом решетку для гриля и поставьте на средний огонь. Жарьте персики, накрыв крышкой, пока они слегка не подрумянятся (примерно в течение 6-8 минут), периодически переворачивая.
  5. Разложите на тарелке рукколу. Смешайте в миске рис, бекон и 1/4 стакана заправки, выложите смесь поверх рукколы. Полейте оставшейся заправкой.
  6. Посыпьте блюдо козьим сыром. Можно добавить измельченный грецкий орех или любой другой по своему усмотрению.
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