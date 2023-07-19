Салат с персиком и рукколой: рецепт летнего блюда для перекуса
Когда еще готовить легкие оригинальные блюда, если не летом?
Рецепт салата с рукколой, персиком, рисом и козьим сыром, который приятно удивит ваши вкусовые рецепторы, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Заправка:
- 3 ст. л. яблочного уксуса;
- 2 ст. л. сладкой горчицы;
- 2 ст. л. масла канолы (или оливкового);
- 2 ст. л. кленового сиропа;
- 1 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота (или обычного);
- 1/4 ч. л. острого перца.
Салат:
- 250 граммов риса басмати;
- 2 нарезанных на четвертинки персика;
- 120 граммов свежей рукколы;
- 6 мелко нарезанных полосок бекона;
- 1/2 стакана раскрошенного козьего сыра.
Приготовление
- Смешайте первые 6 ингредиентов – заправка готова.
- Сварите рис согласно инструкции на упаковке, немного охладите его.
- Выложите бекон на сковороду и жарьте на среднем огне, пока он не станет хрустящим (около 5-6 минут).
- Выложите персики на слегка смазанную маслом решетку для гриля и поставьте на средний огонь. Жарьте персики, накрыв крышкой, пока они слегка не подрумянятся (примерно в течение 6-8 минут), периодически переворачивая.
- Разложите на тарелке рукколу. Смешайте в миске рис, бекон и 1/4 стакана заправки, выложите смесь поверх рукколы. Полейте оставшейся заправкой.
- Посыпьте блюдо козьим сыром. Можно добавить измельченный грецкий орех или любой другой по своему усмотрению.
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