Как дольше сохранить свежие огурцы вкусными

Повезло тем, кто живет в собственном доме с участком, - в любой момент можно выйти и сорвать свежий огурчик. Но если на дачу вы выбираетесь раз в неделю или покупаете огурцы в магазине, то вопрос хранения надо решать.

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"Рамблер" рассказывает, что делать, чтобы огурцы оставались свежими как можно дольше.

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Главные правила хранения огурцов

Храните огурцы в холодильнике при температуре от 7 до 10 градусов Цельсия. Убедитесь, что они не находятся рядом с фруктами или овощами, которые выделяют этилен. Это газ, который ускоряет процесс созревания и ухудшает качество огурцов. К таким овощам и фруктам относятся - яблоки, груши, абрикосы, бананы, томаты, перец, картофель. Не храните огурцы в плотно закрытом пакете, там будет конденсироваться влага, огурцы начнут портиться. Переложите в контейнер или пакет с перфорацией, можно обернуть огурцы бумажным полотенцем, которое также будет убирать лишнюю влагу. Не мойте огурцы, прежде чем убрать в холодильник. Если останется даже маленькая капелька на одном из них, огурцы быстро испортятся.

Следуйте этим правилам, чтобы сохранить огурцы свежими в течение трех-пяти дней. За это время их обязательно нужно съесть.

Еще два хитрых способа

Если огурцов больше, чем вы способны съесть за неделю, сразу же оцените свои возможности и отложите то, что нужно хранить дольше. Такие огурцы нужно перебрать, выбрав самые крепкие, без повреждений, и вымыть.

До двух недель можно хранить огурцы в банке с соленой водой. В трехлитровую банку аккуратно складываем огурцы, заливаем подсоленной водой из расчета одна столовая лодка соли без горки на литр. Важно: соль должна быть обычной, не йодированной. Закрываем крышкой и достаем огурцы по мере необходимости. Они не станут малосольными, но будут крепкими и лишь слегка солоноватыми. Для салата - идеально.