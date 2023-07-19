Необычный способ уберечь бананы от перезревания

Тиктокер рассказал, как спасти бананы от перезревания. На его ролик обратило внимание издание Daily Mirror.

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Пользователь с ником @user8100293452186 поделился со зрителями способом сделать так, чтобы бананы дольше оставались желтыми и не темнели сразу после покупки.

«Нужно опустить плоды в воду, чтобы смыть ускоряющие созревание вещества, а потом насухо вытереть их бумажным полотенцем», — проинструктировал подписчиков тиктокер.