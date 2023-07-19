Два ингредиента для смузи, чтобы избавиться от жира на животе

Смузи прекрасно подходят для здорового питания по многим причинам. В том числе они отлично помогают избавиться от жира на животе. Коктейли легко и быстро готовить из любимых продуктов.

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Доктор Шара Коэн назвала ингредиенты, которые максимально увеличат пользу для здоровья от этого вкусного напитка. Об этом сообщает американское издание She Finds.

Имбирь

Доктор Шара Коэн объяснила, что термогенные свойства имбиря ускоряют метаболизм и сжигание калорий. Он помогает обуздать аппетит и уменьшить количество потребляемой пищи. Корень полезного растения улучшает обмен веществ и благотворно влияет на пищеварение.

Чтобы включить растение в рецепт смузи, можно добавить очищенный или неочищенный имбирь к сочетанию фруктов, таких как бананы, ананасы и клубника. Залить йогуртом или апельсиновым соком, а после взбить до получения однородной массы.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит катехины, антиоксиданты, которые усиливают метаболизм и окисление жиров. Хорошее решение — добавить в смузи порошок чая матча. Эксперт порекомендовала смешать миндальное или овсяное молоко, немного спелых бананов, немного меда и порошок матча.

Можно использовать заваренный зеленый чай в качестве жидкости вместо порошка матча и дополнить его такими ингредиентами, как авокадо и шпинат.