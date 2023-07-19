Какую клубнику выбрать для варенья
Нутрициолог сервиса «Пакет» от компании X5 Елена Свиридова рассказала, как выбрать ягоды и фрукты для приготовления варенья.
Об этом сообщает Life.ru.
Специалист посоветовала выбирать клубнику ярко-красного цвета, потому что бледная окраска говорит о незрелости ягоды, а бордовый оттенок — о перезрелости или использовании нитратов при выращивании.
Хвостики, по мнению Свиридовой, должны быть зелёными, а зёрнышки — глубоко посаженными.
Для приготовления варенья из груш, абрикосов и персиков нужно покупать недозрелые фрукты.
«Если покупаете плоды в супермаркете, не берите помятые, думая, что для варенья подойдёт что угодно. К свежим фруктам и ягодам можно добавить только несколько штук перезрелых», — уточнила нутрициолог.