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Врачи рассказали, можно ли отравиться съедобными грибами

Врачи рассказали, насколько токсичны съедобные грибы. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале National Library of Medicine.

Врачи рассказали, можно ли отравиться съедобными грибами
© Unsplash

Дело в том, что при наличии токсичной почвы грибы впитывают в себя яды, которые в ней содержатся. Как правило, источником заражения становятся химические вещества, трупный яд и радионуклиды.

Отравление может случиться в случае неправильной обработки и консервации, а также, если грибы были переросшие и старые. Кроме того, они могут стать источником бактерий, вызывающих ботулизм — заболевания, которое поражает нервную систему и спинной мозг.

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Собранные грибы нельзя хранить больше 2-3 часов. В тот же день они обязательно должны быть очищены или обработаны. Если оставить их лежать, то они могут стать причиной отравления.

Ранее сообщалось, что эксперты Роспотребнадзора объяснили, зачем употреблять грибы.

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