Как со шведского стола: видеорецепт самого популярного турецкого супа
Шведский стол в Турции – как отдельный вид искусства. Все же замечали, что на нем не встретить привычных для нас первых блюд? Как правило, все супы там представлены в виде пюре. И многие из них, стоит сказать, довольно вкусные.
В этом материале мы покажем, как приготовить самостоятельно один из самых популярных супов в Турции – чечевичный.
Видеорецепт "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @molova_diana. В опубликованном на своей странице ролике девушка подробно рассказала, как приготовить этот простой , но оригинальный и вкусный суп.
Для приготовления вам понадобится:
- 1 средняя луковица,
- 1 средняя морковь,
- 1 средний картофель,
- 1 крупный зубчик чеснока,
- чечевица,
- сливочное масло,
- соль и перец по вкусу.
Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике.
Приятного аппетита!
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