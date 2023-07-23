Как со шведского стола: видеорецепт самого популярного турецкого супа

Шведский стол в Турции – как отдельный вид искусства. Все же замечали, что на нем не встретить привычных для нас первых блюд? Как правило, все супы там представлены в виде пюре. И многие из них, стоит сказать, довольно вкусные.

В этом материале мы покажем, как приготовить самостоятельно один из самых популярных супов в Турции – чечевичный.

Видеорецепт "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @molova_diana. В опубликованном на своей странице ролике девушка подробно рассказала, как приготовить этот простой , но оригинальный и вкусный суп.

Для приготовления вам понадобится:

1 средняя луковица,

1 средняя морковь,

1 средний картофель,

1 крупный зубчик чеснока,

чечевица,

сливочное масло,

соль и перец по вкусу.

Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике.

Приятного аппетита!