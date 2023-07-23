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Как со шведского стола: видеорецепт самого популярного турецкого супа

Шведский стол в Турции – как отдельный вид искусства. Все же замечали, что на нем не встретить привычных для нас первых блюд? Как правило, все супы там представлены в виде пюре. И многие из них, стоит сказать, довольно вкусные.

В этом материале мы покажем, как приготовить самостоятельно один из самых популярных супов в Турции – чечевичный.

Видеорецепт "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @molova_diana. В опубликованном на своей странице ролике девушка подробно рассказала, как приготовить этот простой , но оригинальный и вкусный суп.

Для приготовления вам понадобится:

  • 1 средняя луковица,
  • 1 средняя морковь,
  • 1 средний картофель,
  • 1 крупный зубчик чеснока,
  • чечевица,
  • сливочное масло,
  • соль и перец по вкусу.

Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике.

Луковый суп: быстрый и простой рецепт

Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить картофельную запеканку с мясом как в школе.

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