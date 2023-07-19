Топ-3 необычных рецептов ко Дню хот-дога

Праздник в честь традиционного американского блюда отмечают в США каждую третью среду июля. В 2023 году Национальный день хот дога празднуют 19 июля – и не только жители штатов, но и фанаты сосисок в булочке по всему миру. «ФедералПресс» собрал самые оригинальные рецепты хот-догов из разных стран, которые точно удивят ваших гостей.

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Хот-дог в колумбийском стиле с «Кока-Колой»

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Этот рецепт популярен в американском округе Колумбия. Его особенность в том, что сосиску для хот-дога не жарят, а отваривают в воде, разбавленной колой в пропорции 1:1.

булочки для хот-дога

говяжьи сосиски

1 бутылка «Кока-Колы»

1 банка консервированного ананаса

1 банка консервированной кукурузы

1 пачка чипсов

1 упаковка белого рассыпчатого сыра или творога

1 луковица

1 щепотка молотого черного перца

горчица

майонез

кетчуп Ингредиенты:

Как готовить:

Отварите сосиску в воде, разбавленной пополам с колой. Затем подготовьте начинку – следует нарезать ананас и лук кубиками, а чипсы разломать на маленькие кусочки.

Булочку нужно разрезать вдоль, но не до конца, и выложить в нее сосиску и по столовой ложке кукурузы, ананаса, лука и сыра. Для придания остроты хот-догу можно добавить любой перец по вкусу. Перед подачей полейте хот-доги майонезом, кетчупом и горчицей в соответствии с предпочтениями.

Аргентинский хот-дог «Чорипан»

Южноамериканский хот-дог под экзотическим названием отличается от прародителя из США использованием домашних колбасок вместо сосисок и добавлением острого зеленого соуса «Чимичурри». Колбаски рекомендуют делать самим из смеси свиного и говяжьего фарша, а булочку положено разрезать пополам до конца.

2 столовые ложки орегано

1 столовая ложка хлопьев перца чили

5 столовых ложек воды

4 столовые ложки яблочного уксуса

8 столовых ложек подсолнечного масла

1 зубчик чеснока

1 средний пучок петрушки

соль

черный молотый перец Ингредиенты для соуса «Чимичурри»:

булочки для хот-дога или небольшие багеты

домашние колбаски Ингредиенты для хот-дога:

Как готовить:

Смешайте в глубокой миске орегано, хлопья чили и воду. Добавьте необходимое количество соли и перца и оставьте травы настаиваться в течение 15 минут.

В это время нужно почистить и мелко порезать чеснок. Также тщательно нужно нарезать свежую петрушку. Объедините чеснок и петрушку с травами в миске, влейте уксус и подсолнечное масло, затем перемешайте и оставьте еще на 15 минут.

После этого нужно обжарить колбаски на гриле или сковороде. Каждую колбаску надо разрезать пополам, а булочки – на две части вдоль. Выложите две половинки колбаски на одну часть каждой булки и полейте соусом «Чимичурри». Вторую половинку булочки нужно положить сверху. Повторите процесс с оставшимися хот-догами.

Хот-дог «Филадельфия» с ломтиками стейка

Для приготовления соуса в этом необычном и совсем не бюджетном рецепте используется говяжий стейк средней прожарки (примерно один на четыре хот-дога), а также острый перец и много сыра.

2 луковицы

1 сырой стейк из говядины

200 грамм любого твердого сыра

2 маринованных перца чили

сосиски

булочки для хот-дога

соус чили. Ингредиенты:

Как готовить:

Нарежьте лук тонкими ломтиками и обжарьте в сковороде с небольшим количеством масла до коричневого цвета – это займет около 25 минут. В отдельной посуде нужно также пожарить ломтики говяжьего стейка, затем добавить туда же маринованный чили и готовый лук. Тщательно перемешайте соус, снимите сковороду с огня и добавьте сыр, нарезанный ломтиками. Еще раз хорошо смешайте все ингредиенты.

Перед подачей хот-догов нужно положить обжаренную сосиску в булочку и полить соусом. Если любите острое – можно выложить сверху кусочки маринованного перца или полоску чилийского соуса.