Сосиски с колой, чили и говяжьим стейком: топ-3 необычных рецептов ко Дню хот-дога
Праздник в честь традиционного американского блюда отмечают в США каждую третью среду июля. В 2023 году Национальный день хот дога празднуют 19 июля – и не только жители штатов, но и фанаты сосисок в булочке по всему миру. «ФедералПресс» собрал самые оригинальные рецепты хот-догов из разных стран, которые точно удивят ваших гостей.
Хот-дог в колумбийском стиле с «Кока-Колой»
Этот рецепт популярен в американском округе Колумбия. Его особенность в том, что сосиску для хот-дога не жарят, а отваривают в воде, разбавленной колой в пропорции 1:1.
- булочки для хот-дога
- говяжьи сосиски
- 1 бутылка «Кока-Колы»
- 1 банка консервированного ананаса
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 пачка чипсов
- 1 упаковка белого рассыпчатого сыра или творога
- 1 луковица
- 1 щепотка молотого черного перца
- горчица
- майонез
- кетчуп
Как готовить:
Отварите сосиску в воде, разбавленной пополам с колой. Затем подготовьте начинку – следует нарезать ананас и лук кубиками, а чипсы разломать на маленькие кусочки.
Булочку нужно разрезать вдоль, но не до конца, и выложить в нее сосиску и по столовой ложке кукурузы, ананаса, лука и сыра. Для придания остроты хот-догу можно добавить любой перец по вкусу. Перед подачей полейте хот-доги майонезом, кетчупом и горчицей в соответствии с предпочтениями.
Аргентинский хот-дог «Чорипан»
Южноамериканский хот-дог под экзотическим названием отличается от прародителя из США использованием домашних колбасок вместо сосисок и добавлением острого зеленого соуса «Чимичурри». Колбаски рекомендуют делать самим из смеси свиного и говяжьего фарша, а булочку положено разрезать пополам до конца.
- 2 столовые ложки орегано
- 1 столовая ложка хлопьев перца чили
- 5 столовых ложек воды
- 4 столовые ложки яблочного уксуса
- 8 столовых ложек подсолнечного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 средний пучок петрушки
- соль
- черный молотый перец
- булочки для хот-дога или небольшие багеты
- домашние колбаски
Как готовить:
Смешайте в глубокой миске орегано, хлопья чили и воду. Добавьте необходимое количество соли и перца и оставьте травы настаиваться в течение 15 минут.
В это время нужно почистить и мелко порезать чеснок. Также тщательно нужно нарезать свежую петрушку. Объедините чеснок и петрушку с травами в миске, влейте уксус и подсолнечное масло, затем перемешайте и оставьте еще на 15 минут.
После этого нужно обжарить колбаски на гриле или сковороде. Каждую колбаску надо разрезать пополам, а булочки – на две части вдоль. Выложите две половинки колбаски на одну часть каждой булки и полейте соусом «Чимичурри». Вторую половинку булочки нужно положить сверху. Повторите процесс с оставшимися хот-догами.
Хот-дог «Филадельфия» с ломтиками стейка
Для приготовления соуса в этом необычном и совсем не бюджетном рецепте используется говяжий стейк средней прожарки (примерно один на четыре хот-дога), а также острый перец и много сыра.
- 2 луковицы
- 1 сырой стейк из говядины
- 200 грамм любого твердого сыра
- 2 маринованных перца чили
- сосиски
- булочки для хот-дога
- соус чили.
Как готовить:
Нарежьте лук тонкими ломтиками и обжарьте в сковороде с небольшим количеством масла до коричневого цвета – это займет около 25 минут. В отдельной посуде нужно также пожарить ломтики говяжьего стейка, затем добавить туда же маринованный чили и готовый лук. Тщательно перемешайте соус, снимите сковороду с огня и добавьте сыр, нарезанный ломтиками. Еще раз хорошо смешайте все ингредиенты.
Перед подачей хот-догов нужно положить обжаренную сосиску в булочку и полить соусом. Если любите острое – можно выложить сверху кусочки маринованного перца или полоску чилийского соуса.
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