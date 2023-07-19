Какие кухни считаются самыми острыми в мире

Острота в пище – это одно из самых уникальных и захватывающих ощущений, которые мы можем испытать во время приема пищи. Многие культуры развили свои собственные традиции в создании острых блюд, используя различные специи и перцы.

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Острые специи и перцы

Острота в пище обычно связана с наличием капсаицина – химического соединения, которое вызывает ощущение жжения на языке. Острота может быть измерена в единицах Сковилла, которые определяют количество капсаицина в продукте.

Перец чили является одним из самых известных источников остроты в мире. Исследования показывают, что самыми острыми сортами перца чили являются Carolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion и Bhut Jolokia (также известный как "перец привидение"). Эти сорта перца чили содержат огромное количество капсаицина, достигая более 1,5 миллиона единиц Сковилла.

Кухни мира с острыми блюдами

Индийская кухня известна своим широким использованием острых специй. Карри, одно из самых популярных блюд в Индии, содержит множество специй, включая красный перец чили. Исследования показывают, что индийская кухня может быть одной из самых острых в мире, особенно в регионах, где острые специи являются неотъемлемой частью кулинарной традиции.

Тайская кухня также известна своими острыми блюдами. Острые перцы, такие как перец чили и паста с перцем, являются ключевыми ингредиентами во многих тайских блюдах. Исследования показывают, что тайская кухня может быть одной из самых острых в мире, с некоторыми региональными блюдами, содержащими до 50 раз больше капсаицина, чем обычный перец чили.