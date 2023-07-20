Спорный аспартам: действительно ли опасен самый популярный подсластитель

Искусственный подсластитель аспартам не перестает вызывать ажиотаж с момента своего появления на рынке в начале 1980-х годов. Однако и сегодня эксперты расходятся во мнениях относительно его влияния на здоровье человека

© Экспресс-новости

Дипептид аспартам – это искусственный подсластитель, гораздо более сладкий, чем обычный пищевой сахар, который уже более полувека используется в качестве заменителя сахара в напитках и продуктах питания. Он является одной из наиболее изученных пищевых добавок, и существует множество научных работ, посвященных его воздействию на здоровье. Тем не менее, вокруг его воздействия на организм до сих пор ведутся серьезные споры.

Видео дня

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала свою оценку аспартама, согласно которой этот подсластитель является «возможным канцерогеном» (по шкале ВОЗ группа 2В). Такая оценка вызвала большой ажиотаж, и у общественности возник ряд вопросов. Ведь в наше время это вещество практически неизбежно каждый употребляет в пищу.

Мнение ВОЗ основано на оценке их дочерней организации – Международного агентства по изучению рака (IARC), которая представляется более ориентировочной и отражает недостаток информации. Кстати, такой же рейтинг, как у аспартама (агент группы 2B), IARC присваивает, например, экстракту гинкго билоба, экстракту листьев алоэ вера и радиоволнам.

Одновременно с заключением ВОЗ/МАГАТЭ были опубликованы выводы Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), которые существенно отличались от выводов МАГАТЭ и гласили, что убедительной связи между аспартамом и каким-либо видом рака не обнаружено. По мнению JEFCA, употребление аспартама совершенно безопасно при допустимой суточной норме от 0 до 40 мг на килограмм массы тела. Если вес человека составляет 70 кг, то в соответствии с этими рекомендациями он может безопасно потреблять 2 800 мг аспартама в день.