Запеканка из кабачков с фаршем: сытное блюдо для всей семьи

В самом разгаре сезон кабачков. Когда, если не сейчас, экспериментировать с этим продуктам и готовить новые интересные блюда.

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Запеканка из кабачков с фаршем непременно придется по вкусу домочадцам: она отличается нежным вкусом и сочностью. Кроме того, это блюдо быстро позволяет почувствовать сытость благодаря мясу в составе.

Приготовив такую запеканку один раз, вы наверняка будете возвращаться к ней вновь и вновь. Рецепт запеканки из кабачков ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Кабачок – 3 шт;

Мясной фарш – 500 г;

Помидоры – 3-4 шт;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 2 шт;

Сметана – 3-4 ст. ложки;

Соль – по вкусу;

Лук – 1 шт;

Растительное масло – 3 ст. ложки;

Приправа для мяса – по вкусу;

Приготовление

1. Натрите кабачки на крупной терке. Если кабачки старые, предварительно удалите шкурку.

2. Подсолите кабачки, перемешайте и оставьте на 15 минут.

3. Мелко нарежьте лук. Разогрейте в сковороде подсолнечное масло и обжаривайте лук в течение двух минут.

4. Добавьте к луку фарш и хорошо перемешайте. Всыпьте в сковороду соль, приправу для мяса и готовьте еще 10 минут.

5. Отожмите кабачки, чтобы избавиться от лишней влаги. Важно не пренебрегать этим этапом. Кабачок на 95% состоит из воды, поэтому, если не отжать воду, блюдо получится излишне водянистым.

6. Нарежьте помидоры кружочками. Натрите сыр на крупной терке.

7. При помощи вилки или венчика взбейте яйца со сметаной и солью. Взбивайте массу до тех пор, пока она не станет однородной.

8. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите на дно половину кабачков, затем накройте ее фаршем и снова выложите слой кабачков.

9. Сверху на кабачки положите помидоры, залейте яично-сметанной смесью и посыпьте сыром.

10. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.