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Запеканка из кабачков с фаршем: сытное блюдо для всей семьи

В самом разгаре сезон кабачков. Когда, если не сейчас, экспериментировать с этим продуктам и готовить новые интересные блюда.

Запеканка из кабачков с фаршем: сытное блюдо для всей семьи
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Запеканка из кабачков с фаршем непременно придется по вкусу домочадцам: она отличается нежным вкусом и сочностью. Кроме того, это блюдо быстро позволяет почувствовать сытость благодаря мясу в составе.

Приготовив такую запеканку один раз, вы наверняка будете возвращаться к ней вновь и вновь. Рецепт запеканки из кабачков ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Кабачок – 3 шт;
  • Мясной фарш – 500 г;
  • Помидоры – 3-4 шт;
  • Твердый сыр – 100 г;
  • Яйца – 2 шт;
  • Сметана – 3-4 ст. ложки;
  • Соль – по вкусу;
  • Лук – 1 шт;
  • Растительное масло – 3 ст. ложки;
  • Приправа для мяса – по вкусу;

Приготовление

1. Натрите кабачки на крупной терке. Если кабачки старые, предварительно удалите шкурку.

2. Подсолите кабачки, перемешайте и оставьте на 15 минут.

3. Мелко нарежьте лук. Разогрейте в сковороде подсолнечное масло и обжаривайте лук в течение двух минут.

4. Добавьте к луку фарш и хорошо перемешайте. Всыпьте в сковороду соль, приправу для мяса и готовьте еще 10 минут.

5. Отожмите кабачки, чтобы избавиться от лишней влаги. Важно не пренебрегать этим этапом. Кабачок на 95% состоит из воды, поэтому, если не отжать воду, блюдо получится излишне водянистым.

6. Нарежьте помидоры кружочками. Натрите сыр на крупной терке.

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7. При помощи вилки или венчика взбейте яйца со сметаной и солью. Взбивайте массу до тех пор, пока она не станет однородной.

8. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите на дно половину кабачков, затем накройте ее фаршем и снова выложите слой кабачков.

9. Сверху на кабачки положите помидоры, залейте яично-сметанной смесью и посыпьте сыром.

10. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Вкуснейшая запеканка готова. Приятного аппетита!

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