Гаспачо и запеканка из кабачков: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Карбонара с кукурузой и перцем, салат с персиком и рукколой, запеканка их кабачков и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Йогуртовое мороженое с малиной
Готовим летнего десерта, в основе которого сливки, йогурт, сгущенное молоко и малина. Необходимые ингредиенты:
- 2/3 стакана свежей малины;
- 1/3 стакана сахара;
- 1 ст. л. свежего лимонного сока;
- 1 чайная ложка молотого кардамона;
- 1 стакан сгущенного молока;
- 1 стакан греческого йогурта;
- 1/2 ч. л. экстракта ванили;
- 2 стакана густых сливок;
- мелко нарезанный горький шоколад;
- соль.
Подробный рецепт мороженого читайте здесь.
Паста карбонара с кукурузой и перцем
Паста карбонара является одним из самых популярных итальянских блюд. Предлагаем поэкспериментировать с ингредиентами и приправами при приготовлении спагетти.
Для этого вам понадобится:
- 1 банка кукурузы (280 граммов);
- 8 полосок бекона (нарезать кубиками);
- 1 красная луковица (измельченная);
- 1 зубчик чеснока (измельченный);
- 1/2 чайной ложки красного перца;
- 0,5 упаковки спагетти (250 граммов);
- 2 яичных желтка;
- 1/3 стакана густых сливок;
- 1/2 стакана тертого сыра пармезан;
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- зеленый лук (для подачи).
Полный рецепт блюда ищите здесь.
Запеканка из кабачков с фаршем
В самом разгаре сезон кабачков. Когда, если не сейчас, экспериментировать с этим продуктам и готовить новые интересные блюда. Для приготовления запеканки вам понадобится:
- Кабачок – 3 шт;
- Мясной фарш – 500 г;
- Помидоры – 3-4 шт;
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйца – 2 шт;
- Сметана – 3-4 ст. ложки;
- Соль – по вкусу;
- Лук – 1 шт;
- Растительное масло – 3 ст. ложки;
- Приправа для мяса – по вкусу.
Подробный рецепт читайте в нашем материале здесь.
Гаспачо
Если вам наскучила окрошка, то есть отличная альтернатива – гаспачо. Этот широко известный испанский суп-пюре также подается холодным.
Для его приготовления вам понадобится:
- Помидоры – 200 г;
- Огурцы – 200 г;
- Сладкий перец – 200 г;
- Репчатый лук – 200 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Оливковое масло – 4 столовые ложки.
Полный рецепт гаспачо ищите здесь.
Салат с персиком и рукколой
Делимся рецептом салата с рукколой, персиком, рисом и козьим сыром, который приятно удивит ваши вкусовые рецепторы. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для заправки:
- 3 ст. л. яблочного уксуса;
- 2 ст. л. сладкой горчицы;
- 2 ст. л. масла канолы (или оливкового);
- 2 ст. л. кленового сиропа;
- 1 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота (или обычного);
- 1/4 ч. л. острого перца.
Для салата:
- 250 граммов риса басмати;
- 2 нарезанных на четвертинки персика;
- 120 граммов свежей рукколы;
- 6 мелко нарезанных полосок бекона;
- 1/2 стакана раскрошенного козьего сыра.
Как приготовить летнее блюдо с персиками, читайте здесь.