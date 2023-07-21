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Гаспачо и запеканка из кабачков: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Гаспачо и запеканка из кабачков: 5 лучших рецептов недели
© unsplash.com

Карбонара с кукурузой и перцем, салат с персиком и рукколой, запеканка их кабачков и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Йогуртовое мороженое с малиной

Готовим летнего десерта, в основе которого сливки, йогурт, сгущенное молоко и малина. Необходимые ингредиенты:

  • 2/3 стакана свежей малины;
  • 1/3 стакана сахара;
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока;
  • 1 чайная ложка молотого кардамона;
  • 1 стакан сгущенного молока;
  • 1 стакан греческого йогурта;
  • 1/2 ч. л. экстракта ванили;
  • 2 стакана густых сливок;
  • мелко нарезанный горький шоколад;
  • соль.

Подробный рецепт мороженого читайте здесь.

Паста карбонара с кукурузой и перцем

Паста карбонара является одним из самых популярных итальянских блюд. Предлагаем поэкспериментировать с ингредиентами и приправами при приготовлении спагетти.

Для этого вам понадобится:

  • 1 банка кукурузы (280 граммов);
  • 8 полосок бекона (нарезать кубиками);
  • 1 красная луковица (измельченная);
  • 1 зубчик чеснока (измельченный);
  • 1/2 чайной ложки красного перца;
  • 0,5 упаковки спагетти (250 граммов);
  • 2 яичных желтка;
  • 1/3 стакана густых сливок;
  • 1/2 стакана тертого сыра пармезан;
  • соль;
  • свежемолотый черный перец;
  • зеленый лук (для подачи).

Полный рецепт блюда ищите здесь.

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Запеканка из кабачков с фаршем

В самом разгаре сезон кабачков. Когда, если не сейчас, экспериментировать с этим продуктам и готовить новые интересные блюда. Для приготовления запеканки вам понадобится:

  • Кабачок – 3 шт;
  • Мясной фарш – 500 г;
  • Помидоры – 3-4 шт;
  • Твердый сыр – 100 г;
  • Яйца – 2 шт;
  • Сметана – 3-4 ст. ложки;
  • Соль – по вкусу;
  • Лук – 1 шт;
  • Растительное масло – 3 ст. ложки;
  • Приправа для мяса – по вкусу.

Подробный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Гаспачо

Если вам наскучила окрошка, то есть отличная альтернатива – гаспачо. Этот широко известный испанский суп-пюре также подается холодным.

Для его приготовления вам понадобится:

  • Помидоры – 200 г;
  • Огурцы – 200 г;
  • Сладкий перец – 200 г;
  • Репчатый лук – 200 г;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Оливковое масло – 4 столовые ложки.

Полный рецепт гаспачо ищите здесь.

Салат с персиком и рукколой

Делимся рецептом салата с рукколой, персиком, рисом и козьим сыром, который приятно удивит ваши вкусовые рецепторы. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для заправки:

  • 3 ст. л. яблочного уксуса;
  • 2 ст. л. сладкой горчицы;
  • 2 ст. л. масла канолы (или оливкового);
  • 2 ст. л. кленового сиропа;
  • 1 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота (или обычного);
  • 1/4 ч. л. острого перца.

Для салата:

  • 250 граммов риса басмати;
  • 2 нарезанных на четвертинки персика;
  • 120 граммов свежей рукколы;
  • 6 мелко нарезанных полосок бекона;
  • 1/2 стакана раскрошенного козьего сыра.

Как приготовить летнее блюдо с персиками, читайте здесь.

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