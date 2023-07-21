Гаспачо и запеканка из кабачков: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

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Карбонара с кукурузой и перцем, салат с персиком и рукколой, запеканка их кабачков и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Йогуртовое мороженое с малиной

Готовим летнего десерта, в основе которого сливки, йогурт, сгущенное молоко и малина. Необходимые ингредиенты:

2/3 стакана свежей малины;

1/3 стакана сахара;

1 ст. л. свежего лимонного сока;

1 чайная ложка молотого кардамона;

1 стакан сгущенного молока;

1 стакан греческого йогурта;

1/2 ч. л. экстракта ванили;

2 стакана густых сливок;

мелко нарезанный горький шоколад;

соль.

Подробный рецепт мороженого читайте здесь.

Паста карбонара с кукурузой и перцем

Паста карбонара является одним из самых популярных итальянских блюд. Предлагаем поэкспериментировать с ингредиентами и приправами при приготовлении спагетти.

Для этого вам понадобится:

1 банка кукурузы (280 граммов);

8 полосок бекона (нарезать кубиками);

1 красная луковица (измельченная);

1 зубчик чеснока (измельченный);

1/2 чайной ложки красного перца;

0,5 упаковки спагетти (250 граммов);

2 яичных желтка;

1/3 стакана густых сливок;

1/2 стакана тертого сыра пармезан;

соль;

свежемолотый черный перец;

зеленый лук (для подачи).

Полный рецепт блюда ищите здесь.

Запеканка из кабачков с фаршем

В самом разгаре сезон кабачков. Когда, если не сейчас, экспериментировать с этим продуктам и готовить новые интересные блюда. Для приготовления запеканки вам понадобится:

Кабачок – 3 шт;

Мясной фарш – 500 г;

Помидоры – 3-4 шт;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 2 шт;

Сметана – 3-4 ст. ложки;

Соль – по вкусу;

Лук – 1 шт;

Растительное масло – 3 ст. ложки;

Приправа для мяса – по вкусу.

Подробный рецепт читайте в нашем материале здесь.

Гаспачо

Если вам наскучила окрошка, то есть отличная альтернатива – гаспачо. Этот широко известный испанский суп-пюре также подается холодным.

Для его приготовления вам понадобится:

Помидоры – 200 г;

Огурцы – 200 г;

Сладкий перец – 200 г;

Репчатый лук – 200 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Оливковое масло – 4 столовые ложки.

Полный рецепт гаспачо ищите здесь.

Салат с персиком и рукколой

Делимся рецептом салата с рукколой, персиком, рисом и козьим сыром, который приятно удивит ваши вкусовые рецепторы. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для заправки:

3 ст. л. яблочного уксуса;

2 ст. л. сладкой горчицы;

2 ст. л. масла канолы (или оливкового);

2 ст. л. кленового сиропа;

1 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота (или обычного);

1/4 ч. л. острого перца.

Для салата:

250 граммов риса басмати;

2 нарезанных на четвертинки персика;

120 граммов свежей рукколы;

6 мелко нарезанных полосок бекона;

1/2 стакана раскрошенного козьего сыра.