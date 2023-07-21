Названы отличия черной малины и ежевики

Ежевика и черная малина внешне довольно схожи, однако во многом имеют различия. О них рассказала "Общественная служба новостей".

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По данным издания, ежевика — это дикое растение, распространенное в северном полушарии, в то время как черная малина является искусственно выведенным гибридом красной малины и ежевики.

Уточняется, что куст ежевики достигает высоты 2,5-3 м, а куст черноплодной малины редко дорастает до 1,8 м. Кроме того, малина имеет округлую, полусферическую форму, а ежевика является более продолговатой.