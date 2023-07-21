Названы отличия черной малины и ежевики
Ежевика и черная малина внешне довольно схожи, однако во многом имеют различия. О них рассказала "Общественная служба новостей".
По данным издания, ежевика — это дикое растение, распространенное в северном полушарии, в то время как черная малина является искусственно выведенным гибридом красной малины и ежевики.
Уточняется, что куст ежевики достигает высоты 2,5-3 м, а куст черноплодной малины редко дорастает до 1,8 м. Кроме того, малина имеет округлую, полусферическую форму, а ежевика является более продолговатой.
Что касается вкуса, у ежевики он имеет выраженную кислинку, в то время как черная малина больше подойдет сладкоежкам. Кроме того, последняя по сочности и консистенции напоминает свою красную родственницу. При этом, некоторые сорта ежевики обладают выраженным пряным привкусом.