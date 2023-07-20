Названы продукты для повышения сексуального влечения

Регулярное употребление фисташек, нута и капусты кимчи помогает повысить либидо и бороться с симптомами эректильной дисфункции. О пользе этих и других продуктов Майкл Мосли.

© Lenta.ru

По словам Мосли, фисташковые орехи являются хорошей профилактикой заболеваний сердца, а также полезны для мужского сексуального здоровья. По словам специалиста, для повышения мужского либидо необходимы также кислоты омега-3, которыми насыщенна жирная рыба. Они помогают выработке тестостерона, усиливают половое влечение и улучшают кровоток в организме.

Еще одним продуктом для поднятия уровня тестостерона Мосли назвал листовую зелень. Он рассказал, что шпинат и капуста содержат магний, который при регулярном употреблении улучшает сексуальную жизнь. Женщинам врач рекомендовал включить в рацион семена льна, кунжут и нут. Он объяснил, что в них содержится половой гормон фитоэстроген, который помогает справиться с симптомами менопаузы.