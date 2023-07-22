Россиянам рассказали о правилах хранения картофеля в квартире

В квартире картофель необходимо хранить только в темном, прохладном и сухом месте. Об этом в разговоре с NEWS.ru россиянам рассказала технолог, специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

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«Не используйте целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу. Сетка или перфорированный целлофановый пакет вполне подходят, так как обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть», — объяснила эксперт.

Для хранения картофеля стоит выбрать корзинки, картонные коробки, хлопковые или муслиновые мешки, а также деревянные ящики. Что касается холодильника, то его назвали не лучшим местом для картофеля, так как слишком низкие температуры могут привести к порче текстуры и потемнению.

«Если же картофель приходиться хранить в холодильнике, то перед его приготовлением необходимо дать ему время достигнуть комнатной температуры», — уточнила технолог.