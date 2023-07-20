Россиянам назвали минусы коктейлей на квасе

Порой люди слишком долго оставляют смесь бродить в тепле, получая «пьяный квас». Кто-то кипятит квас с медом или сахаром, выпаривает и использует сладкий концентрат для приготовления коктейлей. Но все это уже совсем другая история, никак не связанная с тем самым полезным и любимым традиционным русским квасом, — подчеркнула Кальная.