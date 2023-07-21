Перечислены самые полезные для здоровья напитки
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Шота Каландия перечислил напитки, которые оказывают положительное влияние на здоровье.
По мнению Каландии, наиболее полезными напитками являются натуральные соки, так как они способны оказывать положительный эффект на здоровье всего организма.
Так, черничный сок помогает сохранять остроту зрения, гранатовый способствует улучшению работы сердца и сосудов.
Также к полезным напиткам врач причислил натуральный кофе и зеленый чай, которые, по словам специалиста, помогают бороться с ранним старением. Однако прежде, чем включать эти напитки в свой рацион, Каландия рекомендует посоветоваться со специалистом, передает издание "Дни.ру" со ссылкой на RT.