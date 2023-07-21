Перечислены самые полезные для здоровья напитки

По мнению Каландии, наиболее полезными напитками являются натуральные соки, так как они способны оказывать положительный эффект на здоровье всего организма.

Также к полезным напиткам врач причислил натуральный кофе и зеленый чай, которые, по словам специалиста, помогают бороться с ранним старением. Однако прежде, чем включать эти напитки в свой рацион, Каландия рекомендует посоветоваться со специалистом, передает издание "Дни.ру" со ссылкой на RT.