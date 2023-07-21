Россиянам посоветовали не есть оленей, змей и крокодилов

Терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова посоветовала избегать экзотических видов мяса. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасности мяса страусов, змей, оленей, крокодилов и медведей.

По словам врача, многие, отправляясь в отпуск, стремятся попробовать блюда местных кухонь. Например, на севере России можно встретить блюда из медвежатины и оленины, в других странах — мясо змей, грызунов или крокодилов. Однако экзотические виды мяса могут быть потенциальным источником инфекций и болезней.

Так, по словам Красиковой, медвежатина может содержать возбудителей трихинеллеза и бруцеллеза. Страусиное мясо несет в себе риск заражения кампилобактериозом или сальмонеллезом. При употреблении в пищу оленины также можно заразиться бруцеллезом и другими инфекциями, передающихся через контакт с животными.

Терапевт рассказала, что избежать отравления помогут простые меры безопасности. Она советует покупать мясные деликатесы только у проверенных поставщиков. Кроме того, важно, чтобы мясо долго и правильно готовили. Только в этом случае патогены в нем перестанут представлять опасность. После приготовления сырого мяса необходимо тщательно мыть руки и все кухонные принадлежности.