Крупы подорожают – чем закупиться в первую очередь

В Грузии установился настоящий летний зной. Чуть прохладнее в горах – около 30 градусов тепла. Фермеры опасаются, как бы засуха не погубила урожай, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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Фундук на подходе. Дней через десять можно будет собирать урожай. В начале сезона были дожди, сейчас – ни капли, сетуют местные. Тем не менее, надеются выгодно реализовать продукцию. Главное, что в этом году лещину обошли мраморные клопы.

«У меня в саду пять сортов фундука. И наши, традиционные, и завозные. По сравнению с минувшим годом, дела идут отлично. Все дело в правильном уходе. Мы следуем календарю работ по удобрению ядохимикатами. Результат налицо», – рассказал местный житель Отар Такидзе.

В этом сезоне грузинские фермеры ожидают больше 50 тысяч тонн урожая. Значительная часть пойдет на экспорт, прежде всего к соседям – в Россию, Беларусь, Казахстан. Продукция аджарских фермеров пользуется особым спросом. Видно, горно-морской климат положительно влияет на качество фундука.

«Впереди у нас еще два этапа вноса удобрений в сады. После этого окончательно можно будет начать сбор урожая. Далее – сдача на просушку», – отметил представитель фермерской ассоциации Георгий Тодуа.

А вот голубика в Кобулетском районе может давать плоды до конца осени. Культура для грузинских фермеров сравнительно новая. Раньше кусты росли в рощах и лесах. Ходили собирать для себя. Теперь под ягоду выделяют десятки гектаров.

«Мы долго вели подбор сортов. В конце концов, выбор остановили на четырех. Именно они оказались устойчивыми к погоде и почве. Видите этот сад? Ему всего год. А уже такой большой и плодоносный. Главное – предварительно продумать все детали», – рассказал местный житель Сулхан Такидзе.

А вот в горах что-то пошло не так, и урожай голубики, в отличии от Кобулетской низины, не окупил затраты. Поэтому многие с опаской смотрят на разведение ягод. Тем не менее, специалисты утверждают – год на год не похож и опускать руки не стоит. Впереди еще два-три теплых месяца, и вполне можно добиться хорошего результата в садах и на грядках.