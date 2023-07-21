Нутрициолог назвала самый безопасный вид фастфуда

Нутрициолог назвала вид фастфуда, который является самым безопасным для здоровья
Шаурма является самым безопасным для здоровья видом фастфуда, рассказала «Радио 1» врач-диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «стройная жизнь» Александра Разаренова.
По ее словам, входящие в ее состав листья салата, капуста, огурцы, лук дадут организму клетчатку, несмотря на то, что это фастфуд. Помимо этого, в шаурме есть белок, который содержится в курице, креветках или слайсах говядины. Однако диетолог отмечает, что соус в шаурме может быть неполезным, если в него входит майонез. Если есть возможность выбора, Разаренова советует отдать предпочтение соусам на основе творожных и йогуртовых продуктов.
При этом эксперт подчеркивает, что быстрая еда или еда на ходу все равно вредит организму, поэтому злоупотреблять ею не стоит.
10 июля врач, функциональный диагност Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич сообщили, что продукты фастфуда, а также вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать в составе канцерогены — опасные вещества, провоцирующие развитие онкологических заболеваний.