Нутрициолог назвала самый безопасный вид фастфуда

По ее словам, входящие в ее состав листья салата, капуста, огурцы, лук дадут организму клетчатку, несмотря на то, что это фастфуд. Помимо этого, в шаурме есть белок, который содержится в курице, креветках или слайсах говядины. Однако диетолог отмечает, что соус в шаурме может быть неполезным, если в него входит майонез. Если есть возможность выбора, Разаренова советует отдать предпочтение соусам на основе творожных и йогуртовых продуктов.