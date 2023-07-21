Названы продукты, которые делают кишечник здоровым

Ферментированные продукты (ФП) могут улучшить настроение, иммунную систему, улучшить сон и уменьшить боли, которые приходят с возрастом. Об этом сообщил врач-нутрициолог Игорь Строков, говоря о продуктах, делающих кишечник здоровым.

По словам эксперта, по этой теме предоставлен богатый выбор — начиная с квашеной капусты и заканчивая кефиром, кимчи и йогуртом.

— Идея состоит в том, что по мере того, как мы становимся старше, количество и разнообразие микробов в нашем кишечнике снижается, что способствует хроническому воспалению и множеству возрастных заболеваний, — отметил Строков.

Включение в свой рацион ферментированных продуктов может помочь омолодить важные кишечные микробы. Основная причина, по которой ФП могут способствовать здоровому старению, заключается в их способности ослаблять воспаление, передает портал medikforum.ru.