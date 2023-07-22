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Из чего на самом деле сделаны крабовые палочки

Сейчас крабовые палочки — неотъемлемый продукт любого праздничного стола. Их любят добавлять в салаты, делают из них рулетики и просто хрустят ими в качестве закуски. Многие знают, что крабовые палочки на самом деле сделаны вовсе не из краба. Однако не всем известно, каков истинный состав этого продукта.

Из чего на самом деле сделаны крабовые палочки
© Legion-Media.ru

Подробнее о том, из чего сделаны крабовые палочки и откуда они появились, — в материале "Рамблера".

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История крабовых палочек

Крабовые палочки — это лишь имитация краба, которую впервые начали изготавливать в Японии. Еще тысячу лет назад японские повара лепили различные блюда из рыбного фарша — сурими. Этот продукт очень быстро стал популярен не только на родине, но и за границей. Например, в США дорогого камчатского краба в блюдах заменяли именно сурими, например в роллах "Калифорния". В СССР первые крабовые палочки начали изготавливать на мурманском заводе в 1984 году.

Из чего сделаны

В основе крабовых палочек — рыбный фарш сурими. Обычно его изготавливают из минтая, путассу, хека. А чтобы филе приобрело правильную консистенцию, его сначала перемалывают, пропуская через центрифугу, и затем добавляют крахмал, соль и сахар. Рыбная масса превращается в палочки, когда в нее добавляют дополнительный крахмал, яичный белок, растительное масло, загустители и консерванты. Все эти ингредиенты нужны для того, чтобы продукт долго хранился.

А чтобы палочки действительно стали "крабовыми", при их изготовлении используют различные ароматизаторы, усилители вкуса и красители.

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Чем вредны и полезны

Крабовые палочки с большой натяжкой можно считать полезным, а тем более диетическим продуктом. Крайне редко в современных крабовых палочках действительно используют сурими. В дешевых упаковках рыбный фарш обычно заменяют растительным соевым белком. Кроме того, даже если в составе крабовых палочек — все же действительно сурими, то обычно количество белка в них колеблется от 3 до 15%, тогда как в том же минтае — основном ингредиенте сурими — от 15 до 17%.

Однако многие экспертизы показали, что в крабовых палочках не обнаружены никакие опасные микроорганизмы. Поэтому с ними смело можно делать различные вкусные блюда. Иногда не так страшно побаловать себя не самой полезной едой. Главное, проверьте, чтобы они действительно содержали сурими, а также были сочными, упругими и без большого количества жидкости.

С крабовыми палочками можно сделать следующие блюда, кроме салата:

  • блинчики
  • закусочные конфетки с сыром
  • рулет
  • крокеты
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