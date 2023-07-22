Из чего на самом деле сделаны крабовые палочки

Сейчас крабовые палочки — неотъемлемый продукт любого праздничного стола. Их любят добавлять в салаты, делают из них рулетики и просто хрустят ими в качестве закуски. Многие знают, что крабовые палочки на самом деле сделаны вовсе не из краба. Однако не всем известно, каков истинный состав этого продукта.

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Подробнее о том, из чего сделаны крабовые палочки и откуда они появились, — в материале "Рамблера".

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История крабовых палочек

Крабовые палочки — это лишь имитация краба, которую впервые начали изготавливать в Японии. Еще тысячу лет назад японские повара лепили различные блюда из рыбного фарша — сурими. Этот продукт очень быстро стал популярен не только на родине, но и за границей. Например, в США дорогого камчатского краба в блюдах заменяли именно сурими, например в роллах "Калифорния". В СССР первые крабовые палочки начали изготавливать на мурманском заводе в 1984 году.

Из чего сделаны

В основе крабовых палочек — рыбный фарш сурими. Обычно его изготавливают из минтая, путассу, хека. А чтобы филе приобрело правильную консистенцию, его сначала перемалывают, пропуская через центрифугу, и затем добавляют крахмал, соль и сахар. Рыбная масса превращается в палочки, когда в нее добавляют дополнительный крахмал, яичный белок, растительное масло, загустители и консерванты. Все эти ингредиенты нужны для того, чтобы продукт долго хранился.

А чтобы палочки действительно стали "крабовыми", при их изготовлении используют различные ароматизаторы, усилители вкуса и красители.

Чем вредны и полезны

Крабовые палочки с большой натяжкой можно считать полезным, а тем более диетическим продуктом. Крайне редко в современных крабовых палочках действительно используют сурими. В дешевых упаковках рыбный фарш обычно заменяют растительным соевым белком. Кроме того, даже если в составе крабовых палочек — все же действительно сурими, то обычно количество белка в них колеблется от 3 до 15%, тогда как в том же минтае — основном ингредиенте сурими — от 15 до 17%.

Однако многие экспертизы показали, что в крабовых палочках не обнаружены никакие опасные микроорганизмы. Поэтому с ними смело можно делать различные вкусные блюда. Иногда не так страшно побаловать себя не самой полезной едой. Главное, проверьте, чтобы они действительно содержали сурими, а также были сочными, упругими и без большого количества жидкости.

С крабовыми палочками можно сделать следующие блюда, кроме салата: