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Паста с грибами и шпинатом: отличное блюдо для сытного обеда

От тарелки вкусной и сытной пасты не откажется ни ребенок, ни взрослый. Предлагаем отличный вариант с грибами, свежим шпинатом и сливками. Готовьте побольше, наверняка домашние попросят добавку.

Паста с грибами и шпинатом: отличное блюдо для сытного обеда
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Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 200 г
  • Сливки (20%) — 200 мл
  • Паста — 250 г
  • Чеснок — 2 зубчика (измельченные)
  • Соль — 1 ч.л.
  • Куриный бульон — 2 стакана
  • Свежий шпинат — 50 г
  • Белое вино — 1/2 стакана
  • Сыр — 50 г

Процесс приготовления:

Добавьте оливковое масло и чеснок в кастрюлю, обжарьте в течение 2-3 минут на среднем или сильном огне. Добавьте грибы, куриный бульон, белое вино, соль и черный перец. Перемешайте, чтобы приправить равномерно. Добавьте в кастрюлю жирные сливки и перемешайте. Установите сильный огонь и доведите до кипения. После закипания добавьте макароны. Постоянно помешивайте кастрюлю.

Добавьте шпинат в пасту и перемешивайте, пока шпинат не сварится. Добавьте сыр пармезан и перемешайте. Готовьте макароны 10–12 минут.