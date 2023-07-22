Паста с грибами и шпинатом: отличное блюдо для сытного обеда
От тарелки вкусной и сытной пасты не откажется ни ребенок, ни взрослый. Предлагаем отличный вариант с грибами, свежим шпинатом и сливками. Готовьте побольше, наверняка домашние попросят добавку.
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 200 г
- Сливки (20%) — 200 мл
- Паста — 250 г
- Чеснок — 2 зубчика (измельченные)
- Соль — 1 ч.л.
- Куриный бульон — 2 стакана
- Свежий шпинат — 50 г
- Белое вино — 1/2 стакана
- Сыр — 50 г
Процесс приготовления:
Добавьте оливковое масло и чеснок в кастрюлю, обжарьте в течение 2-3 минут на среднем или сильном огне. Добавьте грибы, куриный бульон, белое вино, соль и черный перец. Перемешайте, чтобы приправить равномерно. Добавьте в кастрюлю жирные сливки и перемешайте. Установите сильный огонь и доведите до кипения. После закипания добавьте макароны. Постоянно помешивайте кастрюлю.
Добавьте шпинат в пасту и перемешивайте, пока шпинат не сварится. Добавьте сыр пармезан и перемешайте. Готовьте макароны 10–12 минут.