Паста с грибами и шпинатом: отличное блюдо для сытного обеда

От тарелки вкусной и сытной пасты не откажется ни ребенок, ни взрослый. Предлагаем отличный вариант с грибами, свежим шпинатом и сливками. Готовьте побольше, наверняка домашние попросят добавку.

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Ингредиенты: Шампиньоны — 200 г

Сливки (20%) — 200 мл

Паста — 250 г

Чеснок — 2 зубчика (измельченные)

Соль — 1 ч.л.

Куриный бульон — 2 стакана

Свежий шпинат — 50 г

Белое вино — 1/2 стакана

Сыр — 50 г

Процесс приготовления:

Добавьте оливковое масло и чеснок в кастрюлю, обжарьте в течение 2-3 минут на среднем или сильном огне. Добавьте грибы, куриный бульон, белое вино, соль и черный перец. Перемешайте, чтобы приправить равномерно. Добавьте в кастрюлю жирные сливки и перемешайте. Установите сильный огонь и доведите до кипения. После закипания добавьте макароны. Постоянно помешивайте кастрюлю.