Врач назвала порядок действий при отравлении грибами

«До приезда врачей надо пить много воды, особенно если появилась рвота. Это поможет избежать обезвоживания, которое опасно при отравлении. Не лишним будет приём энтеросорбентов. После отравления и получения медицинской помощи важно внимательно следить за состоянием организма, потому что он всё ещё крайне уязвим. Питание должно быть щадящим, чтобы не раздражать ЖКТ. Чтобы разработать идеальное для периода восстановления после отравления меню, лучше проконсультироваться с врачами», — посоветовала собеседница RT.