Эксперт рассказала, как нужно питаться в разном возрасте

Эксперт по питанию рассказала о том, как построить свой рацион в зависимости от возраста. Об этом сообщает Russia Today.

© Unsplash

Так людям от 17 до 20 лет необходимо включать в рацион больше белка. Такие продукты полезны для мышц и костей в период их формирования. Она также посоветовала съедать фрукт или овощ в день, чтобы добавить в рацион клетчатку. В этом возрасте она посоветовала не пропускать приемы пищи и не сидеть на "голодных" диетах.

В возрасте от 21 до 35 эксперт порекомендовала внедрять в перекус орехи и молочные продукты. Также она посоветовала во время работы не забывать об употреблении воды, в которую можно добавлять кусочки фруктов.

После 35 лет замедляется обмен веществ, начинаются проблемы с ЖКТ, поэтому в период до 55 лет необходимо добавлять в рацион медленные углеводы и клетчатку. Всем, кто старше 55 лет, эксперт рекомендует вернуть в рацион больше белка для укрепления мышц и костей, также блюда с мясом и рыбой стоит сопроводить овощами и фруктами.