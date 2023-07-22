Чек-лист: как выбрать вкусный и качественный зефир

Всякий раз, когда мы хотим побаловать себя нежным и вкусным зефиром, появляется вопрос: как правильно его выбрать? В глаза бросается только яркая упаковка, но что скрывается за ней и как определить качество продукта? Чек-лист для выбора вкусного и полезного зефира для «Вечерней Москвы» составила шеф-кондитер Муза Чемоданова.

Упаковка

Видео дня

Возьмите упаковку с зефиром в руки, внимательно осмотрите. Проверьте ее целостность: нет ли повреждений, не проходит ли где-то воздух. Некоторые производители упаковывают зефир в пластиковый контейнер, который открывается при небольшом усилии. Такой вид упаковки нельзя назвать надежным, поэтому здесь стоит быть осторожными.

Состав

После изучения упаковки плавно переходим к чтению состава. Основа натурального зефира — фруктовое пюре, поэтому стоит сразу обратить внимание на его наличие или отсутствие. Рецептура допускает добавление загустителей в продукт: желатин, коллаген, агар-агар. Некоторые производители используют яичный белок или его сухой заменитель, но отдавать предпочтение стоит натуральным продуктам.

Цвет

Цвет зефира может быть разным: белым, розовым, зеленым, коричневым и т. д. В большей степени это зависит от присутствия определенных продуктов: зеленый — яблоко или киви, розовый — клубника, смородина или другие ягоды, коричневый — какао или шоколад. Важно помнить о том, что цвет не должен быть слишком ярким или даже пестрым. Такие оттенки сразу настораживают, потому что, скорее всего, говорят о том, что в продукте слишком много красителя. Натуральный зефир всегда передает нежные оттенки, но бывает так, что десерт покрыт слоем шоколада. В таком случае определить цвет практически невозможно. Тогда стоит обратить внимание на текстуру.

Текстура

Следующий не менее важный шаг — изучение текстуры. Это тактильный процесс, но важно помнить о том, что наша задача — минимально навредить целостности продукта. Если есть возможность немного прощупать зефир, то стоит убедиться в однородности текстуры. Что это значит? Текстура зефира упругая, немного пористая. После того как вы слегка помнете основу, форма вернется на свое место. Если вы замечаете, что этого не происходит, то этот продукт несвежий или приготовлен по неверной рецептуре.

Аромат

После того как вы приобрели зефир и планируете попробовать его вечером за чашечкой чая, обязательно прислушайтесь к аромату. Свежий десерт приятно пахнет, нет никаких отдушек и «химических» запахов. Фруктовый зефир подарит аромат ягод или яблок, его вы узнаете сразу. Если запах вызывает подозрение, то лучше отказаться от употребления зефира.

Вкус

На вкус мы сможем обратить внимание уже в самую последнюю очередь, но так мы можем убедиться в том, насколько верный выбор сделали. Зефир должен быть не приторным, ваши скулы не должно сводить от количества сахара. Текстура вязкая и нежная, никаких «скрипов» на зубах быть не должно. Иначе стоит задуматься, нужно ли его есть дальше.

Калорийность

Особое внимание стоит обратить на калорийность зефира. Натуральный продукт содержит минимум калорий, поскольку в него не добавляется большое количество сахара. Зефир — белковый продукт, углеводов в натуральном изделии должно быть минимальное количество.

Срок годности