Диетолог напомнила о необходимости введения в рацион говяжьей печени

О пользе говяжьей печени рассказала доктор медицинских наук, американский диетолог Бет Червони, пишет ЗОЖ.news.

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Печень является ценным источником питательных веществ, обладает богатым запасом витаминов. Этот полезный продукт будет очень кстати тем, кто следит за своим питанием и весом, поскольку имеет большой плюс: говяжья печень низкокалорийна и содержит мало жира.

Еще одно достоинство печени - высокое содержание в ней железа. В 85 граммах печенки его содержится 4 миллиграмма. Имеющийся в этом продукте белок также можно отнести к преимуществам: его наличие дает организму ощущение сытости и уменьшает вероятность переедания.