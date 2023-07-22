Диетолог напомнила о необходимости введения в рацион говяжьей печени

Диетолог Червони напомнила о необходимости введения в рацион говяжьей печени
О пользе говяжьей печени рассказала доктор медицинских наук, американский диетолог Бет Червони, пишет ЗОЖ.news.
Печень является ценным источником питательных веществ, обладает богатым запасом витаминов. Этот полезный продукт будет очень кстати тем, кто следит за своим питанием и весом, поскольку имеет большой плюс: говяжья печень низкокалорийна и содержит мало жира.
Еще одно достоинство печени - высокое содержание в ней железа. В 85 граммах печенки его содержится 4 миллиграмма. Имеющийся в этом продукте белок также можно отнести к преимуществам: его наличие дает организму ощущение сытости и уменьшает вероятность переедания.
Употребляя говяжью печень, человек обогащает свой рацион витаминами группы В, которые способствуют нормализации работы клеток и снижению кровяного давления. Продукт также богат витамином А, способствующим укреплению иммунной системы и снижению риска развития онкологии.