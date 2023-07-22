Врач рассказала о главных проблемах обезжиренных продуктов

Одна из главных проблем обезжиренных продуктов заключается в том, что они практически не содержат необходимых для организма жиров животного происхождения. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Кроме того, натуральный жир в составе молочных продуктов делает их более вкусными и сытными, продолжает врач.