Ученые рассказали о «витамине долголетия» в грибах, улучшающем работу мозга

Британские учёные рассказали о «витамине долголетия» в грибах, улучшающем работу мозга. Полезно периодически включать их в свой рацион, особенно пожилым людям, потому что когнитивные способности с возрастом становятся хуже. Есть и другие продукты, которые могут улучшить работу мозга. Всего «Доктор Питер» перечислил 9 таких продуктов. Их нужно добавить в своё ежедневное или хотя бы еженедельное меню, чтобы дольше находиться в здравом уме и трезвой памяти.

Что нужно есть для улучшения работы мозга

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Яйца

В куриных яйцах содержатся холин, лютеин и зеаксантин. Первый благотворно влияет на мышление, память и настроение в любом возрасте. Лютеин же обычно употребляют из-за того, какой эффект он оказывает на здоровье глаз, но, как выяснили американские исследователи, на когнитивные функции он тоже влияет очень положительно.

Грибы

Грибочки — кладезь аминокислоты под названием эрготионеин. Британские учёные называют его «витамином долголетия», потому что он поддерживает здоровое старение, улучшает мышление, борется с воспалениями и обладает антиоксидантными свойствами.

Самыми полезными грибами можно назвать вёшенки и шиитаке: в них содержится больше всего эрготионеина.

Грецкие орехи

Орешки тоже хорошо помогают бороться с воспалениями и окислительными процессами в организме, двумя главными факторами, влияющими на ухудшение мыслительной деятельности. В них есть омега-3 жирные кислоты ALA, ключевой элемент для здоровья мозга.

Черника

Очень полезная ягода, которую стоит добавить в рацион вообще всем, особенно пожилым. Черника не только предотвращает когнитивные нарушения, но ещё и улучшает работу сердца и повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.

Чай

В чае есть не только кофеин, но и такое вещество как флавонол. Оно очень полезно для мозга. Причём ежедневная норма флавонола содержится всего в одной чашечке чая (чёрный, зелёный или какой-то другой — неважно).

Жирная рыба

В такой рыбе содержится самое большое количество омега-3. А ещё в нём есть витамин D, который тоже положительно влияет на работу мозга. Достаточно съесть 100 граммов лосося или скумбрии, чтобы обеспечить себя суточной нормой.

Апельсин

В случае апельсинов есть исследования, которые показали, что питавшиеся этими цитрусовыми люди лучше сдавали когнитивные тесты. В них есть витамины группы В, укрепляющие иммунитет и улучшающие работу сосудов, а также витамин А, благоприятно влияющий на качество кожи и зрение.

Листовые овощи

Это капуста, сельдерей, укроп, рукола, шпинат и мята. Вся зелень — кладовая витаминов и полезных элементов, от А до В и фолиевой кислоты. Последние два вместе помогают снижать уровень гомоцистеина, а ведь именно он провоцирует болезнь Альцгеймера.

Арбуз

Чего только в этой ягоде (да-да, не удивляйтесь) нет: витамины А, В6, С, фитонутриенты, ликопин, L-цитруллин. Арбуз отлично восполняет водный баланс в организме, помогает регулировать температуру тела, а ещё поддерживает сосуды в тонусе.

Как еще можно продлить молодость

Для того чтобы как можно дольше оставаться здоровыми и энергичными, людям любого возраста нужно следовать нескольким простым советам:

сделать рацион более низкокалорийным;

побольше двигаться;

больше общаться с людьми;

пить много воды;

не переставать учиться;

чаще навещать врачей;

ухаживать за собой.