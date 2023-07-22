Выпечка с абрикосами: четыре отличных рецепта для лета

Сезон абрикосов продлится еще немного, поэтому самое время воспользоваться случаем, чтобы приготовить вкусную и ароматную домашнюю выпечку. Мы собрали рецепты, среди которых вы найдете варианты по душе — как простые, так и посложнее.

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Пирог с абрикосами

Ингредиенты:

150 г сливочного масла комнатной температуры

120 г сахара

140 г муки

1 яйцо

3 желтка

8-10 спелых абрикосов

миндальные лепестки

Процесс приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Подготовить небольшую форму для выпечки, смазав ее маслом, дно на всякий случай выстелить пергаментной бумагой.

Масло взбивать с сахаром не менее 3-х минут до появления пышной белой массы. Добавить яйцо, взбить, добавить желтки, снова как следует взбить.

Вмешать муку и распределить в подготовленной форме. Сверху выложить половинки абрикосов, посыпать миндальными лепестками и коричневым сахаром, выпекать около 40 минут.

Шоколадные тарталетки с абрикосом

Ингредиенты (на 5 шт, диаметром 12 см):

Для шоколадного песочного теста:

мука — 120 г

какао — 30 г

сахарная пудра — 30 г

масло сливочное 82,5% — 75 г

желток крупного яйца — 1 шт

1-3 ч.л. очень холодной воды по необходимости

Для начинки:

абрикосы свежие — 100 г

курага — 80-85 г

сок лимона или лайма — 1 ст.л.

Шоколадная заливка:

яйца — 2 шт

сахар коричневый мелкий — 50 г

масло сливочное 82,5% — 125 г

шоколад горький — 110 г

5 половинок свежих абрикосов

Процесс приготовления:

Масло порезать мелким кубиком и убрать на 10-12 минут в морозильную камеру.

Просеять вместе муку, какао и сахарную пудру в миску. Добавить охлажденное масло и кончиками пальцев растереть все вместе до крупной крошки. Ввести желток и быстро замесить тесто. Если тесто не собирается в однородный ком, рассыпаясь при нажатии, добавить по одной 1-3 ч.л. очень холодной воды. Выложить тесто в целлофановый пакет и охладить в течение минимум одного часа.

Охлажденное тесто разделить на пять равных частей. Работать с каждой отдельно, убирая оставшиеся в холодильник.

Раскатать каждую часть теста в довольно тонкий кружок (2-3 мм), перенести в форму для тарталетки, разровнять, тщательно прижимая ко дну и бортикам. Излишек удалить, наколоть довольно часто по всему периметру (и стенки, и дно!). Перед выпеканием охладить в морозильнике в течение 4-6 часов.

Духовку разогреть до 200С Замороженные тарталетки проложить пергаментом и засыпать фасолью/рисом/бобами. Выпекать 10 минут, после чего удалить утяжелитель и полностью остудить при комнатной температуре, не извлекая из формочек. Перед наполнением начинкой, можно слегка охладить.

Абрикосы вымыть, обсушить, удалить косточки и порезать на половинки. Курагу мелко порубить. Сложить все в сотейник, добавить лимонный сок и немного воды (так, чтобы кураге было что впитать, 30-40 мл). Поставить на медленный огонь и варить 20-25 минут до мягкости кураги. Получившуюся массу пюрировать погружным блендером. Остудить и охладить.

Выложить абрикосовое пюре в центр каждой тарталетки (1-1,5 ст.л.)

Масло с шоколадом растопить на водяной бане или самом медленном огне. Остудить.

В отдельной миске взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены. Ввести яичную массу в шоколадную и тщательно перемешать лопаткой до однородности.

Духовку разогреть до 180С. Распределить шоколадную заливку по формам с песочными заготовками и абрикосовой начинкой, аккуратно разровнять. Выпекать 10 минут, после чего в центр каждой тарталетки выложить по половинке очищенного от кожуры абрикоса. Выпекать еще 15 минут. После чего выключить духовку, сделать зазор между дверцей и оставить в таком виде еще на 15-20 минут. Затем остудить и охладить перед подачей. Можно по вкусу пересыпать измельченными орехами.

Творожная галета с абрикосами

Ингредиенты:

сливочное масло — 150 г

сахар — 2-3 ст.л.

соль — 0,5 ч.л.

яйцо — 1 шт

творог — 125 г

мука — 200-250 г

разрыхлитель — 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром и солью, разбить яйцо, добавить творог и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель и замесить мягкое тесто.

Тесто убрать в холодильник на 30 минут.

Раскатать тесто и выложить его на пергамент.

Выложить абрикосы. Хорошо обсыпать сахаром, защипить края выпекать при 180С 25-30 минут.

Легкий абрикосовый пирог

Ингредиенты:

250 г муки

300 г рикотты

3 яйца

80 мл оливкового масла

150 г сахара

2 ч.л. разрыхлителя

цедра лимона (опционально)

соль

400 г абрикосов

Процесс приготовления:

Муку смешать с разрыхлителем и солью.

Яйца взбить с сахаром в пышную пену. Добавить масло, рикотту, ароматизаторы, все взбить. Добавить муку, Перемешать.

Вылить тесто в смазанную маслом форму, поверх теста разложить нарезанные дольками абрикосы, аккуратно их вдавливая.

Выпекать при 180С примерно 50-60 минут.

По желанию за несколько минут до окончания выпекания посыпать пирог сахаром или сахарной пудрой, поставить под гриль.