Выпечка с абрикосами: четыре отличных рецепта для лета
Сезон абрикосов продлится еще немного, поэтому самое время воспользоваться случаем, чтобы приготовить вкусную и ароматную домашнюю выпечку. Мы собрали рецепты, среди которых вы найдете варианты по душе — как простые, так и посложнее.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
150 г сливочного масла комнатной температуры
120 г сахара
140 г муки
1 яйцо
3 желтка
8-10 спелых абрикосов
миндальные лепестки
Процесс приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов. Подготовить небольшую форму для выпечки, смазав ее маслом, дно на всякий случай выстелить пергаментной бумагой.
Масло взбивать с сахаром не менее 3-х минут до появления пышной белой массы. Добавить яйцо, взбить, добавить желтки, снова как следует взбить.
Вмешать муку и распределить в подготовленной форме. Сверху выложить половинки абрикосов, посыпать миндальными лепестками и коричневым сахаром, выпекать около 40 минут.
Шоколадные тарталетки с абрикосом
Ингредиенты (на 5 шт, диаметром 12 см):
Для шоколадного песочного теста:
мука — 120 г
какао — 30 г
сахарная пудра — 30 г
масло сливочное 82,5% — 75 г
желток крупного яйца — 1 шт
1-3 ч.л. очень холодной воды по необходимости
Для начинки:
абрикосы свежие — 100 г
курага — 80-85 г
сок лимона или лайма — 1 ст.л.
Шоколадная заливка:
яйца — 2 шт
сахар коричневый мелкий — 50 г
масло сливочное 82,5% — 125 г
шоколад горький — 110 г
5 половинок свежих абрикосов
Процесс приготовления:
Масло порезать мелким кубиком и убрать на 10-12 минут в морозильную камеру.
Просеять вместе муку, какао и сахарную пудру в миску. Добавить охлажденное масло и кончиками пальцев растереть все вместе до крупной крошки. Ввести желток и быстро замесить тесто. Если тесто не собирается в однородный ком, рассыпаясь при нажатии, добавить по одной 1-3 ч.л. очень холодной воды. Выложить тесто в целлофановый пакет и охладить в течение минимум одного часа.
Охлажденное тесто разделить на пять равных частей. Работать с каждой отдельно, убирая оставшиеся в холодильник.
Раскатать каждую часть теста в довольно тонкий кружок (2-3 мм), перенести в форму для тарталетки, разровнять, тщательно прижимая ко дну и бортикам. Излишек удалить, наколоть довольно часто по всему периметру (и стенки, и дно!). Перед выпеканием охладить в морозильнике в течение 4-6 часов.
Духовку разогреть до 200С Замороженные тарталетки проложить пергаментом и засыпать фасолью/рисом/бобами. Выпекать 10 минут, после чего удалить утяжелитель и полностью остудить при комнатной температуре, не извлекая из формочек. Перед наполнением начинкой, можно слегка охладить.
Абрикосы вымыть, обсушить, удалить косточки и порезать на половинки. Курагу мелко порубить. Сложить все в сотейник, добавить лимонный сок и немного воды (так, чтобы кураге было что впитать, 30-40 мл). Поставить на медленный огонь и варить 20-25 минут до мягкости кураги. Получившуюся массу пюрировать погружным блендером. Остудить и охладить.
Выложить абрикосовое пюре в центр каждой тарталетки (1-1,5 ст.л.)
Масло с шоколадом растопить на водяной бане или самом медленном огне. Остудить.
В отдельной миске взбить яйца с сахаром до светлой пышной пены. Ввести яичную массу в шоколадную и тщательно перемешать лопаткой до однородности.
Духовку разогреть до 180С. Распределить шоколадную заливку по формам с песочными заготовками и абрикосовой начинкой, аккуратно разровнять. Выпекать 10 минут, после чего в центр каждой тарталетки выложить по половинке очищенного от кожуры абрикоса. Выпекать еще 15 минут. После чего выключить духовку, сделать зазор между дверцей и оставить в таком виде еще на 15-20 минут. Затем остудить и охладить перед подачей. Можно по вкусу пересыпать измельченными орехами.
Творожная галета с абрикосами
Ингредиенты:
сливочное масло — 150 г
сахар — 2-3 ст.л.
соль — 0,5 ч.л.
яйцо — 1 шт
творог — 125 г
мука — 200-250 г
разрыхлитель — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром и солью, разбить яйцо, добавить творог и хорошо перемешать. Просеять муку, разрыхлитель и замесить мягкое тесто.
Тесто убрать в холодильник на 30 минут.
Раскатать тесто и выложить его на пергамент.
Выложить абрикосы. Хорошо обсыпать сахаром, защипить края выпекать при 180С 25-30 минут.
Легкий абрикосовый пирог
Ингредиенты:
250 г муки
300 г рикотты
3 яйца
80 мл оливкового масла
150 г сахара
2 ч.л. разрыхлителя
цедра лимона (опционально)
соль
400 г абрикосов
Процесс приготовления:
Муку смешать с разрыхлителем и солью.
Яйца взбить с сахаром в пышную пену. Добавить масло, рикотту, ароматизаторы, все взбить. Добавить муку, Перемешать.
Вылить тесто в смазанную маслом форму, поверх теста разложить нарезанные дольками абрикосы, аккуратно их вдавливая.
Выпекать при 180С примерно 50-60 минут.
По желанию за несколько минут до окончания выпекания посыпать пирог сахаром или сахарной пудрой, поставить под гриль.
Фото и рецепты: свободные интернет-источники