Первые арбузы и дыни появились на прилавках: откуда их везут и стоит ли покупать

На прилавках магазинов появились первые арбузы и дыни, хотя сезон традиционно стартует в августе. «Вечерняя Москва» узнала, откуда их везут и стоит ли брать сейчас.

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Первыми на прилавках обычно появляются арбузы сорта «Продюсер», а также «Сабирабадский» из Азербайджана и «Американка» из Казахстана. Однако покупать их сейчас рискованно — можно отравиться.

— Ранние арбузы и дыни искусственно выращивают на специальных фермах. В такие сорта часто добавляют нитраты и пестициды, чтобы они выглядели красиво и как можно дольше хранились, — отметил владелец собственного хозяйства в Липецкой области Иван Слободянюк.

Но что делать, если хочется уже сейчас? Ответ — внимательно отнестись к выбору.

— Визуально не всегда просто определить качество арбузов. Однако у «химозных», как правило, насыщенный цвет темно-зеленых полосок. А если вскрыть его, то мякоть будет хлипкой с легким фиолетовым оттенком. Усик и плодоножка должны быть сухими и желто-коричневого цвета, — подчеркивает эксперт.

Что касается дыни, то качественная имеет насыщенный запах. Если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. Самая популярная дыня — торпеда. Она сладкая и хорошо хранится.

— Лучше подождать до августа и приобрести более безопасный товар. Арбузы будут привозить из южных регионов РФ. Начнется сезон астраханских арбузов, а пока на стол попадает продукция из Турции, Ирана, Китая, Узбекистана. У них не очень насыщенный вкус, — заключает эксперт.

Александр Цапликов, экономист: