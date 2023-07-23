Биолог раскрыл главные секреты по сбору ягод в этом сезоне

В Подмосковье полным ходом идет сбор ягод. Об особенностях этого года «Вечерней Москве» рассказывает биолог Михаил Краснов.

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В этом году сезон сбора ягод начался почти на две недели раньше, чем обычно: и правда, первые спелые ягоды земляники появились на обочинах дорог и открытых полянках чуть раньше середины июня. Затем поступили сведения и о скороспелке-чернике. Однако погода все рекорды выровняла и скорректировала, и на самом деле активный, массовый ягодный сбор начался сейчас, когда поспела земляника в тенистых местах, а до сбора черники в лесу еще есть запас времени.

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Самое удивительное в том, насколько по-разному обстоит ситуация с «лесным урожаем» в разных местах Подмосковья. Например, по минскому направлению земляника есть, и ее немало, а под Чеховом местные жители жалуются на чахлость земляничных полянок. Хороша земляника в этом году и под Санкт-Петербургом, а под Тверью — где густо, а где и пусто.

Самостоятельный сбор ягод — история любопытная и благодарная. Вы знаете, где собирали ягоды, можете контролировать качество сбора, с удовольствием будете вспоминать об этом «заготовительном подвиге» зимой. Постарайтесь только не перепутать в ажиотаже съедобные ягоды с несъедобными и ядовитыми. Например, чернику умудряются перепутать с вороньим глазом, а это очень опасная ягода. Часто по незнанию принимают за съедобные ягоды плоды ландыша майского и различные виды лесных жимолостей. Напомню: употреблять в пищу в нашем регионе можно только жимолость садовую, но не лесную.

Черника: ищем в заповедниках

Эта ягода считается «глазным доктором», и неспроста: экстракты черники реально улучшают здоровье сетчатки и предупреждают ее отслойку. Черника — природный антиоксидант, она полезна для сердца и сосудов, обладает способностью подавлять воспалительные процессы. В чернике много природных антисептиков (фитонцидов), витаминов А, К, Е, С и В. В Подмосковье есть несколько богатых черникой районов: это места у Талдома, леса у заповедника Завидово, на границе с Тверской областью. Славятся черникой леса Шатурского, Орехово-Зуевского, Клинского городских округов. Есть полезная ягода и под Рузой и Клином. Ягоду можно сушить и замораживать.

Голубика: там, где мох и хвоя

Очень похожая на чернику, но более крупная и имеющая особый тонкий вкус, голубика в Подмосковье встречается не везде. Исторически растет она под Талдомом и Шатурой — любит мхи, болота, хвойные и смешанные леса, берега рек и озер. Голубика поспевает чуть позже или одновременно с черникой. В ягоде много витаминов. Проще всего ее замораживать.

Морошка: редкий экземпляр

Для Подмосковья, увы, морошка остается ягодой мечты. Она начинает расти, и то весьма неровно, с Тверской области и далее — ближе к Санкт-Петербургу и Карелии. Некоторые вкус морошки не ценят, другие считают ее вершиной гурманского наслаждения. В зрелых ягодах содержатся сахара, белки, клетчатка, органические кислоты, витамины (С, В, РР и А), а также калий, фосфор, железо и так далее. Кстати, витамина С в морошке в четыре раза больше, чем в апельсинах!

Толокнянка: приберегите листочки

Съедобная, но невкусная ягода может показаться вам неинтересной для сбора, а зря. И ягоды, и листочки толокнянки прекрасно лечат почки и мочевыводящие пути, это настоящие чудо-лекари. В народе растение (невысокие кустики с красивой, похожей на бруснику, листвой) называли медвежьими ушками — из-за формы листочков. Встретили красотку — наберите листочков в домашнюю аптечку.

Костяника: для похудения

Эта ягода красива, ее даже иногда называют «северным гранатом» за насыщенный, благородный цвет. Иногда костяника растет плотными группами. Жаль только — не все ее ценят по достоинству! В костянике немало полезных веществ, она хороша для тех, кто одержим желанием похудеть, и вкусна — обладает освежающей кислинкой. Ягоду замораживают.

Водяника: против жажды

На болотах и во влажных западинках любителям поблуждать на природе может встретиться красивая и не всем известная ягода — водяника. В русской народной медицине отвар и настойку из ее листьев и стеблей использовали для лечения нарушений обмена веществ и головных болей, переутомлений. Отвар обладает мочегонным эффектом.

Малина: веточки для чая

Одна из самых полезных ягод в представлении не нуждается. Малиновые веточки и листья, кстати, тоже можете заготовить на зиму — будет полезный потогонный чай на случай простуды. Из сушеной малины получается отличный чай, из мороженой — компоты и кисели.

Княженика: только на Севере

Встретиться с этой ягодой может тот, кто отправится в путешествие на Север, где она растет по берегам рек и озер. Яркая ягодка-костянка, похожая на малинку, обладает вкусом ананаса. В прежние времена ягоду поставляли к царскому двору! В условиях нашей полосы княженику не так давно начали выращивать в садах.

Как можно больше пользы

Перед сушкой черники ягоды ее нужно обдуть, чтобы избавиться от листочков и прочего мусора, но не стоит мыть. Сушить ягоду нужно при температуре 50–70 градусов. Когда ягоды остывают, их перекладывают в стеклянные емкости и хранят в темном месте под плотными крышками. В таком виде черника может храниться до двух лет. Хорошо сохраняется черника и перетертой с сахаром: соблюдая пропорцию 1:1, разложите растертые ягоды в стерилизованные емкости и храните в холодильнике. Помните: полезные свойства черника сохраняет до термической обработки.

Осторожно, это не едят!

Волчье лыко

На беду, созревание ягод волчьего лыка часто совпадает по времени с появлением костяники и других лесных даров. Яркие, сочные ягоды так и манят... Но не вздумайте попробовать. Эта ягода может отправить на тот свет кого угодно, особенно опасна она для детей.

Воронец колосовидный

Очень эффектные ягоды собираются в аппетитные кисти, но знакомство с ними грозит диареей и появлением на коже волдырей.

Вороний глаз

Одиночная крупная ягода, возвышающаяся над четырьмя красивыми листочками, буквально приковывает взгляд красотой. Но обойдите ее стороной, это ядовитая ягода, хотя она и похожа на очень крупную черничину. Никаких экспериментов!

Купена

Красивое растение изысканно цветет и затем бывает украшено россыпью красивых ягод, употребление которых может вызвать сердечный приступ и отравление.

Белладонна

Ягоды белладонны — иссиня-черные, привлекательные, но отравление будет обеспечено.

Жимолость лесная

Очень яркие, собранные попарно красные ягодки лесной жимолости очень привлекательны, но пробовать их не стоит — отравление может быть сильным.

Паслен красный и черный