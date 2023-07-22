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Эксперты перечислили популярные продукты, уничтожающие кишечник

Фастфуд и бекон могут нанести серьезный вред кишечнику.

Эксперты перечислили популярные продукты, уничтожающие кишечник
© Unsplash.com

Специалисты составили список из продуктов и напитков, которые при злоупотреблении могут нанести серьезный вред кишечнику, сообщает Eat This Not That!.

Первым в списке оказался фастфуд, который может нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать язвенный колит и болезнь Крона.

Также врагами кишечника считаются продукты с высоким содержанием сахара, такие как кексы, печенье, пончики и другие сдобные изделия, соленая пища, колбаса и бекон, сладкие газированные напитки и алкоголь в больших количествах.