Эксперты перечислили популярные продукты, уничтожающие кишечник
Фастфуд и бекон могут нанести серьезный вред кишечнику.
Специалисты составили список из продуктов и напитков, которые при злоупотреблении могут нанести серьезный вред кишечнику, сообщает Eat This Not That!.
Первым в списке оказался фастфуд, который может нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать язвенный колит и болезнь Крона.
Также врагами кишечника считаются продукты с высоким содержанием сахара, такие как кексы, печенье, пончики и другие сдобные изделия, соленая пища, колбаса и бекон, сладкие газированные напитки и алкоголь в больших количествах.