Диетолог рассказал о трех опасных для здоровья человека видах мяса

Опасным для людей мясо может быть только в случае, если оно заражено паразитами. Три вида — говядина, баранина и свинина — при заражении способны вызывать у человека гельминтоз. Специалист также предупредил о рисках употребления мяса прожарки медиум. «Когда стейк готовят с кровью, есть риски заражения паразитами, поэтому лучше отказаться от такого мяса. Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов», — рассказал Гинзбург.