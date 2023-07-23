Эксперты рассказали о пользе иван-чая
Вещества, содержащиеся в иван-чае, оказывают противовоспалительное действие. Отвар снимает боль в желудочно-кишечном тракте.
Ямальские врачи порекомендовали соотечественникам чаще пить отвар иван-чая. Специалисты предложили жителям региона отправиться на природу для сбора полезного растения.
"Кипрей, или иван-чай — одно из красивейших растений севера. У него используется в пищу все: побеги отваривают, как спаржу, корневища едят сырыми и вареными, из них делают муку и пекут хлеб", — сообщает Центр медпрофилактики ЯНАО.
Медики заявляют, что вещества, содержащиеся в кипрее, оказывают противовоспалительное действие. Кроме этого, отвар снижает боль в желудочно-кишечном тракте и убирает симптомы пищевого отравления