Древнейшая приправа: в Азии нашли следы карри возрастом 2000 лет

Сегодня трудно представить себе мир без специй. Мировая торговля позволяет импортировать и экспортировать всевозможные приправы, благодаря которым на наших столах появляются блюда индийской, китайской, вьетнамской кухни. Оказывается, торговля специями в Азии ведется уже как минимум 2000 лет.

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Недавно исследователи нашли свидетельство существования в древней Юго-Восточной Азии известнейшей приправы — карри. Это также самое древнее свидетельство существования карри за пределами Индии. Интригующее открытие сделано в археологическом комплексе Ок Эо на юге Вьетнама. Ученые обнаружили восемь уникальных специй из разных мест, которые, вероятно, использовались для приготовления карри. Более того, некоторые специи могли проделать путь в несколько тысяч километров по морю.

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Крахмальные зерна — крошечные структуры внутри растительных клеток, которые могут сохраняться в течение длительного времени. Проанализировав крахмальные зерна, ученые изучили микроскопические остатки, извлеченные из различных шлифовальных и отбойных инструментов в Oк Эo. К примеру, на поверхности шлифовальной плиты были обнаружены крахмальные зерна имбиря, корицы и мускатного ореха.

12 из 40 орудий труда применяли для приготовления целого ряда специй, включая куркуму, имбирь, песчаный имбирь, галангал, гвоздику, мускатный орех и корицу. Древние жители Юго-Восточной Азии действительно использовали эти орудия для обработки продуктов, в том числе для измельчения в порошок корневищ, семян и стеблей пряных растений для придания им аромата.

По образцам древесного угля и древесины удалось датировать специи — по этим данным, в Oк Эo приправы готовили в 207-326 гг. н.э. Датирование кирпича термолюминесцентным методом показало, что комплекс Oк Эo был заселен в период с I по VIII вв. н.э.

Известно, что мировая торговля пряностями связывала культуры и экономики Азии, Африки и Европы с давних времен. Однако до проведения исследования наука располагала лишь ограниченными подтверждениями существования древнего карри на археологических памятниках, и то в основном индийских. Большинство знаний о ранней торговле пряностями было получено из древних документов Индии, Китая и Рима.