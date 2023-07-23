В чем польза моркови

Всем нам знакома морковь, этот корнеплод повсеместно используется в нашей традиционной кухне. А в чем же польза моркови? Ответ наверняка знает главный теледоктор страны Елена Малышева.

Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

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В одной из недавних программ «Жить здорово!» Елена Васильевна и ее коллеги рассказали о привычном для нашей кухни продукте — моркови. Этот корнеплод используется во многих блюдах, мы кладем его в суп, жаркое, используем в салатах, да и просто можем погрызть ее без ничего. В чем же ее польза?

Морковь — один из самых древних корнеплодов, раньше она была фиолетового цвета, и ее редко использовали в пищу. Селекционеры вывели привычную нам оранжевую и желтую. В моркови содержится бета-каротин, предшественник витамина А, который очень любят врачи-офтальмологи.

Витамин А мы можем получить только из еды, организм его не синтезирует сам. В моркови 3-3,5 суточные дозы витамина А на 100 г продукта, он необходим для зрения, помогая вырабатывать вещество (родопсин), которое активирует акт зрения. Также морковь необходима для красивой кожи без прыщей и акне. Уступают по содержанию витамина А моркови такие продукты как тыква (полторы суточные дозы на 100 г продукта) и апельсин (всего 5% суточной дозы).