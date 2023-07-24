Эксперт объяснила, как правильно выбирать картофель
Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе картофеля. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.
Так, Горенкова отметила, что не стоит покупать картофель с бурыми пятнами на кожуре, мелкими дырочками и глубокими бороздками. Все это говорит о влиянии грибковых микроорганизмов и жуков.
Также стоит избегать картофеля с влажной поверхностью и с ростками. По словам эксперта, если проткнуть кожуру картофеля ногтем и из него начнет сочиться влага, то это является признаком наличия нитратов.
К признакам хорошего картофеля можно отнести твердую поверхность без ростков и зеленых пятен. Кроме этого, должны отсутствовать рубцы и вмятины.
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