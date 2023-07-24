Эксперты рассказали об истории дрип-кофе и его особенностях
Такой пакетик рассчитан на одно заваривание. На упаковке есть специальные крепления к чашке, пишет Food.ru
Внутрь нужно залить кипяток, который будет медленно проходить через кофе и стенки фильтра, вследствие чего напиток хорошо заварится.
Дрип-кофе впервые появился в Японии. В 1990-х годах его выпустили две компании – UCC и Key Coffee.
Только спустя 15 лет он пришёл в США. Тогда американские компании Dripkit и Kuju открыли сбор средств на Kickstarter для изготовления дрип-кофе.
В России такой вид кофе появился в 2000-х годах. Однако прижился он лишь в 2019-2020-х годах.
Дрип-кофе – это отличный и недорогой способ попробовать множество натуральных сортов кофе из разных стран.
Для дрип-кофе не нужна кофемашина, понадобится только кружка и кипяток. У дрипа более насыщенный вкус, чем в капсульном кофе.