Эксперты рассказали об истории дрип-кофе и его особенностях

Такой пакетик рассчитан на одно заваривание. На упаковке есть специальные крепления к чашке, пишет Food.ru

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Внутрь нужно залить кипяток, который будет медленно проходить через кофе и стенки фильтра, вследствие чего напиток хорошо заварится.

Дрип-кофе впервые появился в Японии. В 1990-х годах его выпустили две компании – UCC и Key Coffee.

Только спустя 15 лет он пришёл в США. Тогда американские компании Dripkit и Kuju открыли сбор средств на Kickstarter для изготовления дрип-кофе.

В России такой вид кофе появился в 2000-х годах. Однако прижился он лишь в 2019-2020-х годах.

Дрип-кофе – это отличный и недорогой способ попробовать множество натуральных сортов кофе из разных стран.