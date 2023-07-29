Мохито на даче: простой видеорецепт популярного охлаждающего напитка

Мохито – один из самых популярных охлаждающих напитков во многих странах мира. В ресторанах и барах его подают как с алкоголем, так и без.

"Рамблер" нашел для вас видеорецепт безалкогольного мохито, который каждый сможет приготовить самостоятельно, при этом внешне и на вкус он будет не хуже, чем тот, что подают за барной стойкой.

В социальной сети TikTok пользовательница с ником @_alena_roch_ опубликовала на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказала и показала, как приготовить безалкогольные классический мохито и мохито с клубникой в домашних условиях.

Для приготовления девушка предлагает использовать газированную воду, сахар, лайм, клубнику, лед и мяту.