Гастроэнтеролог развеяла мифы о диете по группе крови

Гастроэнтеролог Кашух развеяла мифы о диете по группе крови
Распространенные заблуждения о диете по группе крови, раскрыла гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
По ее словам, многие считают диету по группе крови эффективной, потому что ее якобы разрабатывал врач, однако на самом деле автор методики — натуропат Питер Д'Адамо. Его идеи строятся на мнении, что все болезни происходят из-за энергетического дисбаланса, и их можно вылечить естественными методами, но никаких научных подтверждений этим суждениям нет.
Врач объяснила, что тем не менее такая диета правда поможет похудеть, потому что она предполагает снижение калорийности пищи, а не из-за выбора продуктов согласно группе крови.
При этом такая диета может даже навредить. Например, людям с первой группой крови автор методики рекомендует есть в основном белковую пищу, но переизбыток белка негативно влияет на почки, печень и обменные процессы.
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