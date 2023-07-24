Гастроэнтеролог развеяла мифы о диете по группе крови

Распространенные заблуждения о диете по группе крови, раскрыла гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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По ее словам, многие считают диету по группе крови эффективной, потому что ее якобы разрабатывал врач, однако на самом деле автор методики — натуропат Питер Д'Адамо. Его идеи строятся на мнении, что все болезни происходят из-за энергетического дисбаланса, и их можно вылечить естественными методами, но никаких научных подтверждений этим суждениям нет.

Врач объяснила, что тем не менее такая диета правда поможет похудеть, потому что она предполагает снижение калорийности пищи, а не из-за выбора продуктов согласно группе крови.

При этом такая диета может даже навредить. Например, людям с первой группой крови автор методики рекомендует есть в основном белковую пищу, но переизбыток белка негативно влияет на почки, печень и обменные процессы.