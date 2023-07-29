Как правильно заморозить ягоды

Если лакомиться вкусными и ароматными ягодами вам хочется круглый год, но на приготовление компотов и варений нет ни времени, ни желания, зато есть большая морозильная камера, можно пойти наиболее простым путем: сделать заморозку.

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Правда, стоит понимать, что при заморозке ягод следует учитывать некоторые нюансы. Читайте о них в материале «Рамблера».

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Какие ягоды выбрать

Замораживать можно абсолютно любые ягоды. Выбирайте те, которые вам больше нравятся. Только помните, что отправлять в морозилку следует свежие плоды, а не те, что полежали какое-то время и остались не съедены. Так они будут наиболее ароматными и сохранят свой вкус и пользу.

Многие виды ягод можно замораживать вместе, составив свою собственную любимую ягодную смесь для пирогов или компотов.

Запасайтесь специальными пакетами для заморозке, ягодами, которые вам по вкусу и приступайте к процессу подготовки к заморозке. Ничего сложного, кстати, в нем нет.

Сухая заморозка

Это наиболее простой способ заморозки ягод, не требующий практически никаких особенных усилий со стороны хозяйки. При этом польза вкус и аромат плодов сохраняются в полном объеме. Методом сухой заморозки можно заготавливать любые ягоды: клубнику, смородину, крыжовник, вишню и даже малину.

Перед заморозкой ягоды следует тщательно перебрать, освободив их от прилипших листиков или веточек. Использовать лучше плотные плоды без повреждений. Их следует хорошо промыть в проточной воде и высушить, выложив на бумажные полотенца.

Затем ягоды выложить на широкий поднос или противень с бортиками и поставить в морозильную камеру на 3-4 часа, чтобы они полностью замерзли. Затем плоды достать, разложить по пакетам и снова отправить в морозилку.

Средний срок хранения замороженных ягод — от 6 до 8 месяцев. Если плоды лежат в отдельном отсеке морозильной камеры, где нет других продуктов, срок годности ягод может увеличиться до года.

В собственном соку

Этот способ заморозки также подходит для всех видов ягод, но особенно хорош в отношении малины, ежевики и вишни без косточки.

Поскольку после разморозки нежные ягоды малины теряют свою форму и становятся мягкими и водянистыми, особого смысла замораживать их целиком в общем-то нет. Заморозка же в собственном соку ничуть не хуже: в ягоде остаются все витамины и полезные вещества. Правда, времени на подготовку понадобится немного больше. Впрочем, никаких сложностей не возникнет даже у начинающей хозяйки: малину необходимо просто перетереть с сахаром до состояния пюре, разложить по пластиковым контейнерам и отправить в морозильную камеру.

По той же системе заморозить в собственном соку можно клубнику, смородину, крыжовник, чернику и другие ягоды.