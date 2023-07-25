Черная или красная: названа самая полезная смородина

Смородина – ягода, которая растет повсеместно и практически не требует ухода. Как правило, ее используют для приготовления варенья, компотов и морсов. Наиболее популярными видами, которые российские дачники предпочитают высаживать на своем огороде, остаются кусты черной, красной и белой смородины.

Красная и белая смородина – растения одного вида. Белая смородина – разновидность красной, поэтому они имеют схожий состав, не имеют запаха и обладают кислым вкусом. Черная же смородина имеет другие характеристики, имеет характерный запах и кисло-сладкий вкус.

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Что касается калорийности, то она у всех трех ягод примерно одинакова – порядка 43 ккал, однако баланс жиров, белков и клетчатки различается. Наибольшее количество необходимых организму веществ содержится в черной смородине. Что касается витамина А, то больше всего его содержится в красной смородине. В черных плодах его в два раза меньше, а в белой совсем незначительное количество.

Витамина С больше всего содержится в черной смородине, около 200 мг в 100 г ягод. Белая и красная смородина содержат совсем малое количество этого витамина – 40 мг и 25 мг соответственно. Также смородина может похвастать высоким содержанием калия.

Однако стоит понимать, что количество полезных веществ будет также зависеть от сорта и условий выращивания. В среднем в плодах красной смородины содержится до 4,18 % органических кислот, а в черной – до 4,30 %.

Больше всего полезных веществ содержится в черной смородине, затем идет красная, и замыкает тройку белая смородина.

Ягоды красной и белой смородины отлично утоляют жажду и улучшают аппетит. Также их сок может применяться для восстановления после продолжительной болезни и при запорах. В составе этих ягод содержатся кумарины, которые используются для профилактики некоторых болезней, таких как атеросклероз и инфаркт. Также белая смородина содержит наименьшее количество аллергенов.